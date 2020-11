FC Groningen kent beste seizoenstart in tien jaar tijd

GRONINGEN – Afgelopen zaterdag boekte FC Groningen de vierde overwinning van de competitie. Op eigen veld klopte de Trots van het Noorden VVV-Venlo met 2-1. Patrick Joosten en Jørgen Strand Larsen zorgden voor de Groningse doelpunten. In de blessuretijd van het duel zorgde Giorgos Giakoumakis voor de aansluitingstreffer namens de gasten uit Venlo, maar deze goal kwam veel te laat. Door de overwinning staat de ploeg van trainer/coach Danny op de zevende plaats in de Eredivisie. Reden genoeg voor de nodige vreugde in het Noorden, want met dertien punten uit de eerste zeven wedstrijden kent FC Groningen de beste seizoenstart in tien jaar tijd



Zowel in de voorbereiding van het seizoen als in de eerste competitiewedstrijden leek FC Groningen wederom een vrij kleurloos seizoen in te gaan. De benodigde versterkingen op de aanvallende posities bleven uit, waardoor de problemen van het Trots van het Noorden niet werden aangepakt. Een spits werd, in de naam van Larsen, op 9 september aangetrokken en buitenspeler Alessio Da Cruz werd begin oktober gepresenteerd, toen de competitie al een aantal wedstrijden onderweg was. Nu beide spelers hun draai hebben gevonden en ook Joosten een basisplaats heeft weten te veroveren, gaat het voortvarend met FC Groningen. In het uitduel tegen Fortuna Sittard van anderhalve week geleden was het spel veelbelovend en ook tegen VVV-Venlo speelde de ploeg van Buijs bij vlagen prima voetbal.



Met dertien punten uit de eerste zeven wedstrijden heeft FC Groningen niets te klagen. In vergelijking met vorig seizoen doet de Trots van het Noorden het twee keer zo goed. Toen werden er slechts zeven punten behaald, na zeven duels. Bovendien werd vorig seizoen tegen dezelfde tegenstanders als nu een stuk minder punten gehaald: 5. Ook in de voorgaande seizoenen was dat vaak het geval. De laatste keer dat FC Groningen een betere seizoenstart kende dan nu, was in 2010-2011, toen er vijftien punten bij elkaar werden gespeeld na zeven wedstrijden. De nodige kritiek van het begin van het seizoen heeft zo langzamerhand plaats gemaakt voor wat meer positieve noten. De nieuwe aanvallende spelers van de Trots van het Noorden ontwikkelen zich goed en de échte spits heeft al driemaal het net weten te vinden. Daarnaast heeft Buijs ook nog een aantal jonge talenten op de bank zitten, die bij eventuele blessures of mindere periodes van de basisspelers gebrand zijn om zich te laten zien.



Ondanks dat FC Groningen er na zeven wedstrijden goed voor staat, is er nog geen reden voor een feestje. Naast vier top-8 ploegen, troffen de Groningers namelijk ook drie ploegen die tot dusverre een zeer zwakke indruk maken. Fortuna Sittard staat laatste, ADO Den Haag won pas één keer en VVV-Venlo ging tegen Ajax met maar liefst 13-0 de boot in. Het zijn wedstrijden die de Trots van het Noorden hoe dan ook moest winnen. Echter is het daarmee voorgaande jaren nog wel eens mis gegaan. FC Groningen is namelijk vaak de ‘ANWB’ van de Eredivisie. Voor ploegen die het moeilijk hebben, was FC Groningen regelmatig het perfecte medicijn. Tijdens zo’n duel werd een negatieve reeks omgezet in een positieve flow. Gelukkig is dat nu verleden tijd. In de duels tegen ADO Den Haag, Fortuna Sittard en VVV-Venlo domineerde de Trots van het Noorden vanaf minuut 1 en liet het zien het spel te willen maken. Daarvoor verdient de ploeg van Buijs een dikke pluim.



Na tweemaal een wat mindere ploeg te hebben getroffen, wacht aanstaande zondag een nieuwe uitdaging, wanneer FC Groningen op bezoek gaat bij Feyenoord. Mocht de FC ook hier met een goed resultaat weggaan, dan gaat het op sportief gebied een prachtig seizoen worden voor de Trots van het Noorden.