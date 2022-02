FC Groningen laat kostbare punten liggen bij PEC Zwolle

ZWOLLE – FC Groningen liet zondagmiddag twee kostbare punten liggen bij rode lantaarndrager PEC Zwolle. Tien minuten voor rust leverde een prachtige vrije trap van FC Groningen-middenvelder Laros Duarte de voorsprong op, maar ver in blessuretijd kwam PEC Zwolle alsnog op gelijke hoogte. Onnodig, maar zeker terecht, want geen van beide ploegen verdiende de volle winst.

Op voorhand was bekend dat FC Groningen een lastige middag zou krijgen in Zwolle, maar daar leek het in de eerste helft niet op. PEC Zwolle probeerde met man en macht de aanval te zoeken, maar was voor rust niet in staat om FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh daadwerkelijk op de proef te stellen. Het spel dat de ploeg van PEC Zwolle-trainer Dick Schreuders op de mat legde paste volledig bij de stand van zaken op de ranglijst. Temeer omdat het resultaat in deze fase van het seizoen het enige is dat telt werd het nooit een hoogstaande wedstrijd. In een fase waarin het duel een doelpunt nodig had, viel deze ook aan de kant van FC Groningen. Nadat Laros Duarte vlak voor het strafschopgebied werd gevloerd, nagelde de middenvelder de vrije trap die volgde op weergaloze wijze in de kruising, waarna het plotseling een stuk stiller werd in het MAC³PARK stadion. Veel moeite om de voorsprong mee te nemen naar de onderbreking had FC Groningen niet nodig, omdat het de wedstrijd redelijk onder controle had. De bezoekers hadden de voorsprong voor rust zelfs kunnen verdubbelen, maar de inzet van FC Groningen-verdediger Bjorn Meijer kwam niet verder dan de paal.

Direct na rust klopte PEC Zwolle direct stevig op de deur, maar PEC Zwolle-aanvaller Daishawn Redan liet een grote kans op de gelijkmaker liggen. Dit zorgde ervoor dat FC Groningen het overwicht behield en als de treffer die FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw maakte niet was afgekeurd, was de spanning wellicht eerder verdwenen. PEC Zwolle rook dat er nog iets te halen viel, omdat FC Groningen verzuimde door te drukken. Een drietal aanvallende wissels aan de kant van de thuisploeg moesten het verschil maken en waar PEC Zwolle aanvallend gezien ook wel iets meer in de melk te brokkelen kreeg, zag het er in het grootste deel van de tweede helft niet naar uit dat de gelijkmaker nog zou vallen. Tien minuten voor tijd kwam er voor het eerst weer wat leven in de brouwerij en dat gold niet alleen voor het gevaar dat zich voor beide doelen afspeelde, maar ook voor het aantal overtredingen. Scheidsrechter Jeroen Manschot trok maar liefst acht gele kaarten en voegde uiteindelijk zes minuten toe aan de wedstrijd die er voor beide ploegen op het loodzware veld niet eenvoudiger op werd. PEC Zwolle gooide in deze fase van het duel voor het eerst alle registers open. In de slotfase leek PEC Zwolle-middenvelder Mustafa Saymak te zorgen voor de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde op de paal. Het bleek uitstel van executie, want in de dying seconds kopte PEC Zwolle-middenvelder Yuta Nakayama alsnog de gelijkmaker tegen de touwen.

Het punt dat FC Groningen aan confrontatie overhield hadden er drie kunnen zijn als de gasten de wedstrijd slimmer hadden uitgespeeld. PEC Zwolle is nog lang niet zeker van lijfsbehoud, maar liet zondag zien dat je resultaat ook met andere middelen kunt bereiken. Wederom kende Jørgen Strand Larsen een eenzame middag in de aanvalslinie. De afmaker van FC Groningen was veel meer bezig met de zoektocht naar de bal dan dat hij werd bediend. FC Groningen sluit de maand februari zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Willem II. De Tilburgers gingen zaterdagavond pas laat onderuit tegen koploper Ajax.