FC Groningen levert prestatie van formaat tegen Feyenoord

ROTTERDAM – FC Groningen leverde zaterdagavond een prestatie van formaat op bezoek bij Feyenoord. Zonder de geschorste trainer Danny Buijs, pakte FC Groningen een zwaarbevochten punt. Dat was op basis van de wedstrijd het hoogst haalbare rendement: 1-1.

FC Groningen startte zonder ontzag tegen de nummer drie van de Eredivisie en dat leidde tot een aantrekkelijke beginfase waarin beide ploegen direct de aanval zochten. Waar Feyenoord in de beginfase weliswaar een licht overwicht had zonder echt gevaarlijk te worden, waren het de bezoekers die halverwege de eerste helft brutaal de leiding namen. Aan de treffer die FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw maakte ging een perfecte aanval vooraf. Na een mooie combinatie aan de linkerkant van het veld legde FC Groningen-verdediger Bjorn Meijer de bal uitstekend terug op aanvaller De Leeuw die Feyenoord-doelman Justin Bijlow direct kansloos liet.

Met dit scenario had FC Groningen geen rekening gehouden, maar het zorgde er wel voor dat de ploeg uitstekend in de wedstrijd kwam. Dat bleek ook in het verdere verloop van de eerste helft waarin FC Groningen niet veel onder deed voor Feyenoord, maar wel met krachten moest smijten om overeind te blijven. Op slag van rust was het een wonder dat de gelijkmaker niet viel, want de thuisclub klopte in deze fase meerdere keren stevig op de deur. De onderbreking kwam allesbehalve ongelegen voor de gasten die zich mochten opmaken voor een loodzware tweede helft. Een slijtageslag werd het ook zeker, want Feyenoord maakte na rust direct duidelijk waar het naar op zoek was. Dit kostte FC Groningen enorm veel kracht en het lukte de gasten dan ook steeds minder goed om zich onder de druk van de Rotterdammers uit te spelen. Waar de gelijkmaker al vrij lang in de lucht hing, viel deze pas halverwege de tweede helft toen Feyenoord-aanvaller Cyriel Dessers doelman Peter Leeuwenburgh met het hoofd kansloos liet. Hoewel de gelijkmaker meer dan verdiend was, was het moment waarop de goal viel een grote teleurstelling. Toen Bjorn Meijer aan de zijlijn werd verzorgd, maakte Feyenoord direct gebruik van de ruimte die het kreeg door vanaf de rechterkant toe te slaan. In de slotfase kwam het voor FC Groningen neer op pompen of verzuipen, want Feyenoord stapelde kans op kans, maar gescoord werd er niet, omdat FC Groningen met meer geluk dan wijsheid overeind bleef.

Voor de ploeg van Feyenoord-trainer Arne Slot was het gelijkspel opnieuw een grote teleurstelling. Net als eerder dit seizoen stond dezelfde einduitslag op het scorebord, maar bij FC Groningen maalde daar niemand om. Op basis van de verhouding in het aantal kansen had FC Groningen niets verdiend in Rotterdam, maar zonder geluk vaart niemand wel. De wedstrijd tegen Feyenoord bewijst maar weer eens dat de onderlinge verschillen in de Eredivisie niet levensgroot zijn. Waar FC Groningen onlangs bij hekkensluiter PEC Zwolle met hetzelfde eindresultaat van het veld stapte is ondertussen duidelijk dat FC Groningen moeite heeft om het spel te maken tegen ploegen onderin de ranglijst, maar beduidend beter voor de dag komt tegen de tegenstanders uit het linkerrijtje. Tegenover de zwaargewichten van de Eredivisie komen de kwaliteiten van de ploeg van Buijs veel meer naar de oppervlakte en dat is uiteindelijk de reden waarvoor toeschouwers de weg naar het stadion zoeken. Het valt te hopen dat FC Groningen in de komende wedstrijden dezelfde vorm aan de dag weet te leggen. Na de thuiswedstrijd tegen NEC op zaterdag 12 maart volgt op zondag 20 maart een uitduel tegen FC Utrecht. Op zaterdag 2 april staat de volgende grote uitdaging op het programma wanneer koploper Ajax op bezoek komt in Groningen.