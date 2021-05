FC Groningen levert uitstekende prestatie met zevende plaats

GRONINGEN – Afgelopen zondag speelde FC Groningen de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. In Zwolle verloor de Trots van het Noorden met 1-0, maar die nederlaag had geen invloed meer op de positie op de ranglijst. Na 34 wedstrijden spelen, is de ploeg van trainer/coach Danny Buijs met vijftig punten terug te vinden op de zevende plaats op de ranglijst, waardoor het zich mag opmaken voor de play-offs om Europees voetbal. De zevende plaats is voor FC Groningen een uitstekende prestatie, gezien de financiële middelen die de club heeft. De play-offs, die deze week gespeeld worden, is daarvoor een mooie beloning!



De laatste jaren doet FC Groningen vaker wel dan niet mee aan de play-offs om Europees voetbal, maar toch blijft het een knappe prestatie. De Trots van het Noorden heeft namelijk een begroting die past bij de middenmoot van de Eredivisie en daarmee presteert het dit seizoen beter dan verwacht. De ploegen die boven FC Groningen zijn geëindigd, hebben allen veel meer financiële middelen dan de Groningers en de overige ploegen van de Eredivisie. Dat is al jaren het geval. Voor de Trots van het Noorden is het op korte termijn niet mogelijk om die top-6 aan te vallen. FC Groningen moet zich vooralsnog richten op de plekken daaronder en concurreren met ploegen als onder andere sc Heerenveen en Heracles Almelo. Dat heeft het dit seizoen naar behoren gedaan. Dat de ploeg van Buijs ‘the best of the rest’ is geworden, is een knappe prestatie.



Net als voorgaande seizoenen geeft de zevende plaats in de Eredivisie recht op het spelen van de play-offs om Europees voetbal. Hierin strijdt FC Groningen, met Feyenoord, Sparta Rotterdam en FC Utrecht, om een ticket voor de nieuwe Conference League. Aanstaande woensdag speelt de Trots van het Noorden de halve finale tegen FC Utrecht en dat is voor de FC een lastige opgave. Eerder dit seizoen speelde de ploeg van Buijs tweemaal gelijk tegen de Domstedelingen en ook voorgaande jaren is gebleken dat FC Utrecht voor de Groningers een lastige wedstrijd is. In de laatste twintig onderlinge duels tussen beide ploegen won FC Groningen slechts vier keer, waarvan één in Stadion Galgenwaard. Winnen in Utrecht is voor de Trots van het Noorden dus ontzettend moeilijk.



Toch is FC Groningen zeker niet kansloos aanstaande woensdag. Gezien de vorm, kwaliteit in de selectie en eerdere duels dit seizoen, ziet het ernaar uit dat het een gelijk opgaande wedstrijd zal worden. Scoren tegen de ploeg van Buijs is, met de zekerheden achterin, nog altijd niet gemakkelijk en met Arjen Robben in de basis wil FC Groningen veel naar voren voetballen. Het is al eerder dit seizoen gebleken dat de energie van Robben aanstekelijk werkt op de rest van de selectie. Dat zou aanstaande woensdag wel eens van doorslaggevend belang kunnen zijn. FC Groningen heeft, met name in het duel dat het eerder dit seizoen speelde in Utrecht, gezien hoe het de Domstedelingen kan bespelen. Met name vanaf de zijkanten kreeg de Trots van het Noorden veel ruimte. FC Groningen moet proberen zelf het spel te maken, want zodra het in de verdrukking komt, is het voor de Groningers lastig om daar onderuit te komen.



Mocht FC Groningen aanstaande woensdag winnen in Utrecht, volgt de finale op zaterdag tegen Feyenoord of Sparta Rotterdam. Het behalen van de play-offs voor Europees voetbal is voor de jonge, onervaren ploeg van Buijs een mooie beloning na een uitstekend seizoen. Het winnen van de play-offs zou voor de Trots van het Noorden een geweldig succes zijn en dat hadden weinig supporters én critici in september van het afgelopen jaar kunnen bedenken.