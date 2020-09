FC Groningen moet investeren in creativiteit en scorend vermogen

GRONINGEN – Afgelopen zondag boekte FC Groningen de eerste overwinning van het seizoen. In Den Haag wonnen de Noorderlingen met 0-1 van ADO Den Haag. In de 23e minuut was een eigen doelpunt van Shaquille Pinas genoeg voor een overwinning voor de Trots van het Noorden. De gehele wedstrijd was de thuisploeg niet bij machte om een fatsoenlijke aanval te creëren. In 95 minuten schoot ADO Den Haag niet eenmaal op doel. Het zegt genoeg over de kwaliteit in het elftal van de Hagenezen. Een FC Groningen met wat meer creativiteit en scorend vermogen in de selectie had dit elftal opgerold met een nulletje of drie. Echter ontbreken deze kwaliteiten ook nog altijd bij de Trots van het Noorden.



Het positieve aan de wedstrijd van afgelopen zondag is, naast de drie punten, dat het er verdedigend goed uitzag bij de FC. Het centrale duo Dammers-Itakura stond als een huis en ook de backs Van Hintum en Dankerlui lieten verdedigend geen steken vallen. Daar moet echter bij gezegd worden dat zij ook niet of nauwelijks in de problemen werden gebracht door de aanvallers van ADO Den Haag. De solide verdediging is iets waar de Trots van het Noorden de komende weken op voort kan borduren. Na de komst van Miguel Angel Leal, die zowel op de links- als rechtsback positie uit de voeten kan, is de achterste linie van trainer/coach Danny Buijs compleet.



Daar waar Buijs in verdedigend opzicht nu wat meer opties heeft, is het in aanvallend opzicht allemaal nog wat dunnetjes. In de wedstrijd tegen ADO Den Haag werd duidelijk dat FC Groningen wel degelijk nog behoefte heeft aan meer scorend vermogen. De aanvallers van de Trots van het Noorden waren niet bij machte om de thuisploeg op de pijnbank te leggen, terwijl dat met iets meer creativiteit zeker mogelijk was. ADO Den Haag was rijp voor de slacht, maar het lukte geen van de spelers ook maar eenmaal te scoren. Spits Jorgen Strand Larsen kreeg net als in het duel tegen PSV amper een fatsoenlijke bal, maar werkte ook nu weer ontzettend hard. Met een speler naast hem die een goede voorzet kan afleveren, is het slechts een kwestie van tijd totdat hij het net weet te vinden. Afgelopen zondag werd ook duidelijk dat het rendement van Mo El Hankouri nog altijd niet om over naar huis te schrijven is. Het is te hopen dat daar snel verandering in gaat komen.



Een aanvallend ingestelde speler die tegen ADO Den Haag wel voor de nodige creativiteit zorgde, was Ajdin Hrustic. De Australiër probeerde met een aantal mooie crosspasses voor dreiging te zorgen, maar daar werd door zijn medespelers niets mee gedaan. De creativiteit van Hrustic is wel iets waar de FC het van moet hebben, maar het ziet er nog altijd naar uit dat hij op korte termijn vertrekt naar de Bundesliga. Helemaal toen hij gisteren na de wedstrijd zijn vertrekwens uitsprak. “Als FC Groningen me niet laat gaan, kan ik niet garanderen dat ik me elke wedstrijd nog 100 procent kan motiveren”. Een uitspraak die je niet verwacht van een profvoetballer. De voetballende kwaliteiten van Hrustic heeft de Trots van het Noorden zeker nodig op dit moment, maar een speler die weg wil, houd je niet tegen.



Bij het vertrek van Hrustic moet FC Groningen snel schakelen. De Noorderlingen hebben afgelopen week al geïnformeerd bij Sparta Rotterdam voor Abdou Harroui, maar het verschil tussen vraag en aanbod was op dat moment nog te groot. Harroui zelf heeft in ieder geval al te kennen gegeven wel oren te hebben naar een overgang. Duidelijk is dat de directie van FC Groningen er alles aan moet doen om meer creativiteit en scorend vermogen aan de selectie toe te voegen. Een speler met de kwaliteiten van Harroui past daarmee perfect in dit plaatje.