FC Groningen moet plek in de subtop komende weken verstevigen

GRONINGEN – Afgelopen zondag leed FC Groningen de zevende nederlaag van de competitie. Op bezoek bij Ajax werd vrij kansloos met 3-1 verloren. De Trots van het Noorden kon zonder sterkhouders Gudmundsson, Matusiwa, Strand Larsen en de niet fitte El Messaoudi geen vuist maken tegen de Amsterdammers. Ondanks het krachtsverschil kon de ploeg van trainer/coach Danny Buijs, mede dankzij doelman Sergio Padt, de schade beperkt houden. Ondanks de nederlaag blijft FC Groningen op de zesde plek in de Eredivisie staan en de komende weken krijgt het de kans om de plek in de subtop te verstevigen.



Met nog negen duels voor de boeg krijgt FC Groningen nu een reeks wedstrijden die het moet winnen. Komend weekend komt FC Emmen op bezoek in het Hitachi Capital Mobility Stadion en daarna volgen duels met RKC Waalwijk, VVV-Venlo en sc Heerenveen. Wedstrijden die de Trots van het Noorden, gezien de ranglijst maar ook gezien het spel van de verschillende ploegen, gewoon moet winnen. Dat heeft de ploeg van Buijs ook al bewezen in de voorgaande duels met de hierboven genoemde teams. Alleen in Heerenveen verspeelde de FC twee punten, maar dat kwam vooral door de eigen zwakke instelling in de eerste helft. In de tweede helft lieten de Groningers zien ook beter te zijn dan Heerenveen. Tegen FC Emmen speelde de ploeg van Buijs deze competitie nog niet. In de beker nam FC Groningen het al wel op tegen de Drenten, waarin de Trots van het Noorden FC Emmen de eerste overwinning van het seizoen schonk.



Ondanks dat FC Groningen dit seizoen weinig wedstrijden gemakkelijk heeft gewonnen, is de verwachting dat de FC uit de komende vier duels in ieder geval negen punten gaat halen. Dat moet ook mogelijk zijn zonder de sterkhouders die momenteel nog ontbreken. Het team van Buijs zonder hen wordt namelijk ook steeds beter op elkaar ingespeeld. Dat was ook in het duel van afgelopen zondag al zichtbaar. De backs werden dan wel een aantal keren behoorlijk zoek gespeeld, dit werd door met name de centrale verdedigers en middenvelders hersteld. FC Groningen speelt dit seizoen als een hecht team, waarin alle spelers voor elkaar willen gaan. In de duels, waarin je belangrijke spelers mist, is dat hetgeen een ploeg nodig heeft om wedstrijden te winnen.



De komende vier wedstrijden moeten voor FC Groningen genoeg zijn om de plek in de subtop te verstevigen, ook als je kijkt naar de toch lastige wedstrijden van concurrenten FC Utrecht en FC Twente. De Trots van het Noorden kan daardoor, met daarna nog vijf wedstrijden op het programma, een grote stap zetten richting de play-offs voor Europees voetbal. Iets wat een prachtige beloning zou zijn voor een uitstekend seizoen. In die laatste Eredivisiewedstrijden zijn bovendien ook nog voldoende punten te halen, met onder andere duels tegen Sparta Rotterdam, FC Emmen en PEC Zwolle. Tegen PSV en AZ wordt die opgave een stuk lastiger.



Op papier lijkt het wellicht dat FC Groningen de play-offs al binnen heeft, maar een dipje waarin belangrijke spelers toch weer geblesseerd raken, kan er zomaar voor zorgen dat het nog misgaat. Toch mag FC Groningen dat met de huidige spelers en voorsprong niet gebeuren. Het is zaak om de plek in de subtop de komende weken te verstevigen, om het dan in de laatste duels af te maken. Een mooie weg om dit geweldige seizoen daarna fantastisch af te sluiten.