FC Groningen onderuit in burenruzie met SC Heerenveen

HEERENVEEN – Ook na de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen die zondag met 3-1 werd verloren bezet FC Groningen nog steeds de achtste plek die toegang geeft tot deelname aan de play-offs. Om die positie te behouden is er nog wel volop werk aan de winkel voor de ploeg van FC Groningen-trainer Danny Buijs. Met nog vijf duels te gaan is punten pakken bittere noodzaak.

In tegenstelling tot voorgaande edities van SC Heerenveen – FC Groningen was het zondag een mooi voetbalgevecht tussen twee ploegen die allebei nog in de race zijn voor Europees voetbal. Daar was SC Heerenveen zich het sterkst van doordrongen, want de thuisploeg kwam een stuk beter voor de dag dan FC Groningen. Niet met goed voetbal, maar met passie en strijd en ook dat wordt beloond in het voetbal.

De goede reeks waaraan FC Groningen de laatste weken bezig was kreeg daarmee een abrupt einde en dat was gelet op het wedstrijdverloop niet nodig. SC Heerenveen nam weliswaar vroeg de leiding, nadat een inzet via de paal plotseling voor de voeten kwam van SC Heerenveen-aanvaller Sidney van Hooijdonk, maar daarmee was er aanvankelijk nog niets beslist. Na een interessante beginfase lag het initiatief weer grotendeels in het midden en geen van beide ploegen pakte de draad in het verdere verloop van de eerste helft overtuigend op. Dat kwam ook tot uitdrukking in het gevaar dat zich voor beide doelen afspeelde, want los van een kopbal van Van Hooijdonk die FC Groningen-verdediger Bart van Hintum van de lijn haalde, was het gevaar wel geweken. De gelijkmaker waar FC Groningen naar op zoek was viel na een klein half uur. Nadat de defensie van SC Heerenveen onzorgvuldig uitverdedigde kwam de bal voor de voeten van FC Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo die vervolgens onderkant lat op weergaloze wijze raak schoot.

SC Heerenveen wist zich gesteund door het fanatieke thuispubliek en behield vrijwel onafgebroken een licht overwicht op FC Groningen. In de voorbereiding van kansen kwam FC Groningen een stuk minder sterk voor de dag dan in voorgaande wedstrijden. De defensie van de thuisploeg gaf maar heel weinig weg en als er al een kans voor FC Groningen leek te ontstaan, ontbrak het structureel aan geluk in de eindfase. SC Heerenveen speelde met de absolute wil om te winnen en kreeg vlak na de onderbreking wederom loon naar werken toen Van Hooijdonk de defensie van FC Groningen het bos in stuurde en daarna FC Groningen-doelman Peter van Leeuwenburgh van dichtbij passeerde. Ondanks een drietal wissels die Buijs doorvoerde bleef het effect daarvan binnen de lijnen onzichtbaar. FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen was voortdurend in beweging in de hoop de defensie van SC Heerenveen toch eenmaal te kraken, maar kansen kreeg de spits nauwelijks.

Nadat SC Heerenveen-verdediger Sven van Beek tien minuten voor tijd de 3-1 binnen kopte was het duel feitelijk al beslist. Naast een schot van FC Groningen-middenvelder Laros Duarte, die in de blessuretijd op de kruising uiteenspatte, bleef een offensief van FC Groningen uit. Nu de beslissende weken aanbreken en de wereld van SC Heerenveen er na de overwinning een stuk beter uit ziet, is het voor FC Groningen vooral van belang om de zaak weer op scherp te krijgen. Op zondag 24 april is Heracles Almelo de eerstvolgende tegenstander. Medio december ging FC Groningen in Almelo met 4-2 onderuit in een fase waarin de ploeg onderweg was richting betere resultaten. Deze resultaten bleven niet uit en het zou dan ook mooi zijn voor iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt als de ploeg medio mei wordt beloond voor de wijze waarop het in 2022 de weg omhoog vond. De opdracht daarvoor is duidelijk in de resterende wedstrijden tegen Heracles Almelo, RKC Waalwijk (1 mei – uit), Sparta Rotterdam (7 mei – thuis), FC Twente (11 mei – uit) en Cambuur Leeuwarden (15 mei – thuis).

Fotografie: Pro Shots