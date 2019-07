FC Groningen opnieuw naar Norg voor trainingskamp

NORG – FC Groningen heeft voor het nieuwe seizoen opnieuw een trainingskamp belegt bij voetbalvereniging GOMOS. De ploeg van trainer Danny Buijs verblijft van 8 t/m 12 juli in Norg. Na het succes van vorig jaar heeft de Trots van het Noorden opnieuw gekozen om zich op Sportpark Schapendrift voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar wordt er overnacht bij Hotel Karsten. De spelers van FC Groningen zullen dagelijks te vinden zijn op de velden van GOMOS. De trainingen zijn openbaar, dus publiek is van harte welkom! De eerste training staat op maandagmiddag gepland. Wanneer de definitieve trainingstijden bekend zijn zullen wij dit publiceren.

Op dinsdag 23 juli speelt FC Groningen een oefenwedstrijd in Norg. Op Sportpark Schapendrift is FC Eindhoven om 19.00 uur de tegenstander. De voorverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn te bestellen via de site van FC Groningen en te koop in de Fanshop bij het stadion. De kassa’s op de wedstrijddag gaan om 17.00 uur open. Het bestuur van voetbalvereniging GOMOS is zeer verheugd dat de Eredivisionist opnieuw naar Norg afreist en kijkt natuurlijk weer uit naar een prettige samenwerking. (Foto: Jasper Boer)