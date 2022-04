FC Groningen weet niet te stunten tegen koploper Ajax

GRONINGEN – FC Groningen is er niet in geslaagd om te stunten tegen koploper Ajax. De ploeg van FC Groningen-trainer Danny Buijs nam na twintig minuten wel brutaal de leiding, maar de Amsterdammers trokken uiteindelijk toch aan het langste eind en dat was over het geheel genomen terecht: 1-3.

In de eerste helft was het spel van Ajax ver beneden het niveau dat de ploeg wekelijks op de mat legt. Met wat meer geluk had FC Groningen al vrij snel de leiding kunnen nemen, omdat Ajax-doelman Andre Onana in een aantal spelsituaties een opvallend onzekere indruk maakte. Zover kwam het niet, maar toch brak FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen de score na twintig spelen open en Larsen maakte daarmee alweer zijn twaalfde goal van het seizoen. Op aangeven van FC Groningen-aanvaller Paulos Abraham haalde de spits vanaf de rand van het strafschopgebied uit en passeerde Onana daarmee met een houdbare bal in de linkerhoek.

Ajax leek aangeslagen in deze fase van de wedstrijd, maar toch vonden de gasten weer een weg naar voren en dat leidde in eerste instantie nog niet echt tot grote kansen. Naarmate de rust dichterbij kwam leek het er ook op dat FC Groningen de rust zou bereiken met een kleine voorsprong, maar in de blessuretijd van de eerste helft zette Ajax het duel volledig op zijn kop. Daarbij werd de ploeg overigens wel een handje geholpen door scheidsrechter Bas Nijhuis. In eerste instantie leverde Ajax-aanvaller Dušan Tadić een voorzet af op ploeggenoot Davy Klaassen die tekende voor de gelijkmaker. Twee minuten later keerde FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh in eerste instantie knap een inzet, maar de bal die daarna vanaf links weer kon worden voorgezet werd door FC Groningen-verdediger Damil Dankerlui met de arm geraakt en in bijna alle gevallen bestaat hiervoor maar één sanctie. Waar heel Ajax verhaal kwam halen floot Nijhuis in eerste instantie voor de rust, maar een VAR-ingreep zorgde ervoor dat de scheidsrechter na het zien van de beelden toch naar de stip wees. Tadić maakte vanaf elf meter geen fout en schoot zijn team dwars door het midden richting de voorsprong die op dat moment geen recht deed aan de wedstrijdverhouding.

Als FC Groningen de vroege voorsprong had uitgebreid was het in staat geweest om Ajax in grote problemen te brengen, maar zeventig minuten leunen op een 1-0 voorsprong was halverwege de wedstrijd al geen optie meer. Na de onderbreking ging FC Groningen direct op zoek naar de gelijkmaker en kansen daarvoor kreeg de ploeg niet veel meer, behalve een kopbal van Larsen die maar met moeite kon worden gekeerd door Onana. Ajax meldde zich halverwege de tweede helft wel steeds vaker op de helft van FC Groningen, maar ging niet goed met de kansen om. Pas in de slotfase bracht Ajax-invaller Brian Brobbey ploeggenoot Steven Berghuis met een steekbal in stelling. Berghuis had niet veel moeite nodig om Leeuwenburgh daarmee in de korte hoek te passeren en tekende daarmee ook direct voor de eindstand. ‘Wat als?’ vragen hebben in het voetbal geen enkele waarde, maar duidelijk werd wel dat FC Groningen met het ontbreken van middenvelder Tomas Suslov, die geblesseerd terugkeerde na een interland, veel moeite ondervond op het middenveld. Als deze linie kraakt, is de aanvoer naar de frontlinie ook direct in de problemen. Na de openingstreffer van Larsen leek het een mooie middag te worden in Euroborg, maar ondanks dat het duel best spannend bleef, is een stunt van FC Groningen nooit serieus in beeld geweest.

FC Groningen speelt zondag om 12.15 uur een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Op FC Twente na treft FC Groningen daarna alleen nog maar ploegen uit het rechterrijtje en aangezien FC Groningen daar niet wil eindigen is de opdracht duidelijk nu de eindfase van het seizoen in zicht is gekomen.