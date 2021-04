FC Groningen zoekt in alle linies versterking voor volgend seizoen

GRONINGEN – FC Groningen benutte de interlandbreak van afgelopen week optimaal door de eerste aanwinst voor volgend seizoen te presenteren. Michael de Leeuw, die ook van 2012-2016 al bij de Trots van het Noorden speelde, komt in de zomer transfervrij over van buurman FC Emmen. De overgang van de aanvaller mag best verrassend genoemd worden, aangezien De Leeuw ook graag in Emmen was gebleven. Met de komst van de oud-publiekslieveling heeft FC Groningen de tweede aanwinst voor volgend seizoen binnen. Naar verwachting gaat technisch directeur Mark-Jan Fledderus zich de komende maanden nog meer roeren op de Transfermarkt, aangezien de FC in alle linies versterking nodig heeft.



Doelman Sergio Padt vertrekt aan het eind van dit seizoen naar Ludogorets. In de winterstop speelde FC Groningen daar al op in door Per Kristian Bratveit te huren voor een half jaar, met een optie tot koop. De Noorse doelman maakt tot dusverre echter weinig indruk op de trainingen en dus lijkt het er momenteel niet op dat Bratveit ook volgend seizoen nog in Groningen speelt. Daarnaast beschikken de Groningers ook nog over Jan Hoekstra, die momenteel op huurbasis bij Roda JC speelt. Fledderus lijkt het echter toch over een andere boeg te willen gooien. De technisch directeur is namelijk zeer geïnteresseerd in Jay Gorter, die dit seizoen onder de lat staat bij Go Ahead Eagles. De doelman, die in Purmerend is geboren, is naar eigen zeggen ook geïnteresseerd in een overgang naar FC Groningen. Echter zijn er nog een aantal ploegen die Gorter graag zouden willen overnemen. Mocht Gorter voor de FC kiezen, wordt hij in Groningen vrijwel zeker de eerste doelman. Een kans die een jonge keeper niet zomaar zal laten lopen.



In de achterhoede gaat FC Groningen er in ieder geval vanuit dat Ko Itakura na dit seizoen vertrekt. De Japanse verdediger speelt sinds januari 2019 op huurbasis bij de Trots van het Noorden en heeft zich met name het afgelopen jaar ontzettend goed ontwikkeld. De verdediger, die onder contract staat bij Manchester City, is voor FC Groningen waarschijnlijk onbetaalbaar. Een vertrek van Itakura lijkt dus aanstaande, maar hiervoor heeft Fledderus al een vervanger weten te strikken. Radinio Balker, die momenteel nog bij Almere City FC onder contract staat, komt in de zomer transfervrij over. Op de positie van Gabriel Gudmundsson, die de laatste weken als linkervleugelverdediger speelt en waarschijnlijk vertrekt, kan Van Hintum prima uit de voeten. Voor de breedte is het echter wel van belang dat Fledderus nog op zoek gaat naar een nieuwe verdedigende versterking.



Het middenveld van FC Groningen staat de laatste weken niet geweldig en dat komt met name door de afwezigheid van Azor Matusiwa. Echter moet de Trots van het Noorden er wel rekening mee houden dat hij ook volgend jaar niet meer bij FC Groningen onder contract staat. In de zomer van vorig jaar wilde Matusiwa al hogerop en de kans is zeer aannemelijk dat er nog meer interesse in de middenvelder komt. Ook Ahmed El Messaoudi zou een stap hogerop kunnen maken. Mochten beide middenvelders inderdaad vertrekken, is de spoeling wel heel erg dun. Het halen van twee controlerende middenvelders is dan geen overbodige luxe!



In de voorhoede lijkt FC Groningen, met de komst van De Leeuw, wel goed te zitten. Met Jorgen Strand Larsen voorop en De Leeuw (als schaduwspits of aanvallende middenvelder) erachter, staat er voorin een behoorlijk scorend vermogen. Echter moeten zij wel goed bediend kunnen worden door de buitenspelers. Mo El Hankouri heeft zich de laatste weken goed ontwikkeld, maar Patrick Joosten laat nog vrij weinig zien. Daarnaast is het afwachten of Alessio da Cruz, die gehuurd wordt van Parma, volgend seizoen nog bij FC Groningen speelt. Fledderus gaat ongetwijfeld kijken welke vleugelspelers haalbaar zijn voor de Trots van het Noorden. Vanwege het vertrekkende aantal spelers is in alle linies dus wel een versterking nodig!