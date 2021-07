Feestelijk afscheid van Juf Metje Homan

VEENHUIZEN – Juf Metje Homan nam na meer dan 40 jaar afscheid van de school in Veenhuizen.

43 jaar geleden begon Metje als jonge juf aan de Vlinderhof in het dorp, waar zij als juf in de onderbouw veel kinderen leerde lezen, schrijven en rekenen. Afgelopen donderdag was haar laatste dag op Kindcentrum SPEEL en LEER, de samenwerkingsschool in Veenhuizen. Zij mocht nog een half jaar in de prachtige nieuwe school werken.

Juf Metje werd ’s morgens van huis opgehaald in een echte cabrio. Bij de school aangekomen vormden alle leerlingen buiten een erehaag, zodat Metje nog één keer feestelijk de school in kon lopen. Binnen was er in elke klas iets leuks te doen, een vragenspel, een lied zingen en nog veel meer gezellige activiteiten. Natuurlijk was er taart, iets lekkers en veel gezelligheid. Alles stond in het teken van afscheid nemen. Na schooltijd was er gelegenheid voor ouders om juf Metje het beste te wensen voor de toekomst. Op vrijdag fietste zij letterlijk de school uit voor een welverdiende vakantie. Gelukkig hoeft ze na de vakantie nog niet helemaal niets te doen, ze bouwt haar werkzame leven rustig af en gaat nog 2 dagen per week naar de Elsakker in Westervelde en de Schans in Een, waar zij als intern begeleider werkt. Het was een gezellige dag en zij zal zeker worden gemist.