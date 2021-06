Feestelijke afsluiting aspergeseizoen

HUIS TER HEIDE – Het was een mooie dag, afgelopen zaterdag bij aspergeboerderij Hoorn in Huis ter Heide. Om het aspergeseizoen feestelijk af te sluiten werd een streekmarkt georganiseerd, waar veel volk op afkwam. Nu is het weer wachten tot maart 2022 voor mensen weer kunnen genieten van het witte goud.

Eerder organiseerde de aspergeboerderij één keer per jaar een open dag. Later in het jaar werd dan een jaarmarkt of streekmarkt gehouden. ‘Vorig jaar kon dat niet,’ legt Hermen Hoorn uit. ‘En dit jaar mocht ook lange tijd niks. Nu hebben we op het laatste moment besloten om dit toch te doen.’ Volgens Hoorn was de markt een groot succes. ‘Het was erg gezellig en druk,’ zegt hij. ‘Dankzij het mooie weer kwamen ook veel fietsers langs en er was een heel ontspannen sfeertje. Je zag gewoon dat iedereen het gemist had.’ Er waren kraampjes waar verschillende producten verkrijgbaar waren, bezoekers kregen een rondleiding over de boerderij, mensen konden zelf asperges steken en ook voor kinderen waren er leuke activiteiten. Zo konden ze geschminkt worden als vlinder, tijger of lieveheersbeestje. Hoorn: ‘Iedereen vond het leuk en er werd ook veel verkocht. Je kon echt merken dat mensen blij waren dat het weer mag.’