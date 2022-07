Feestelijke diploma-uitreiking op de Esborg

RODEN – Afgelopen maandagavond was er een feestelijke stemming op praktijkschool de Esborg in Roden. Maar liefst 22 leerlingen hebben hun diploma ontvangen voor het afronden van het Praktijkonderwijs of de MBO-entree opleiding.

”We zijn erg blij en trots dat 100 procent van de leerlingen die in aanmerking kwamen voor een diploma, deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen. De leerlingen hebben er samen met de docenten, stagebieders en ouders/verzorgers enorm hard voor gewerkt om dit diploma te behalen en als dat dan ook nog lukt, dan verdient dat zeer veel respect en waardering”, aldus een trotse directeur Jaap Oosterloo. Veel leerlingen vervolgen hun opleiding op een school welke MBO-niveau 2 aanbiedt en anderen zijn klaar om het arbeidsleven in te gaan. Op naar een mooie toekomst!