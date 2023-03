Feestelijke heropening van de Wereldwinkel en De Cirkel

RODEN – Na een paar maanden van onzekerheid, hoop, opluchting, voorbereiding en klussen is het op zaterdag 4 maart eindelijk zover. Dan heropenen de Wereldwinkel en De Cirkel gezamenlijk de deur. Een paar maanden geleden zag het er allemaal wat minder hoopvol uit voor zowel De Cirkel als de Wereldwinkel. De ene was op zoek naar een nieuwe locatie nadat hun de huur bij de bibliotheek was opgezegd. De ander zocht mogelijkheden om in zakelijk moeilijkere tijden het hoofd boven water te kunnen houden. Beide partijen vonden elkaar afgelopen najaar en al snel bleek het een mooie match te zijn. Er zijn dan ook meerdere raakvlakken. Bij De Cirkel werken vrijwilligers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Ook statushouders worden geholpen bij het integreren en het leren van Nederlands. Tevens staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Tot 1 maart kan alleen dameskleding, kinderkleding, sportkleding en -schoenen worden ingebracht en vanaf 1 maart gaat De Cirkel weer open voor de verkoop.De Wereldwinkel verkoopt producten met een eigentijds en duurzaam karakter. Voor het overgrote deel van de artikelen geldt dat de makers er een eerlijke prijs voor krijgen. De eerlijke handel (Fairtrade) producten die de Wereldwinkel verkoopt helpt boeren en hun werknemers in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Beide winkels zijn op dinsdag tot en met zaterdag geopend van 9.30 tot 17.00 uur. Zaterdag 4 maart a.s. om 11:00 uur is de feestelijke heropening van beide winkels. Naast een hapje en een drankje kan men ook genieten van muziek van muziekvereniging Noordenveld. De koffie/thee met iets lekkers staan vanaf 11:00 uur klaar. Speciaal voor die dag zijn er mooie aanbiedingen in beide winkels.

Iedereen is van harte welkom op 4 maart aanstaande aan de Nieuweweg 7.