Feestelijke paastraining bij ONR

RODEN – Afgelopen zaterdag organiseerde ONR een feestelijke paasactiviteit voor jeugdteams en andere geïnteresseerden. Iedereen die een keer mee wilde trainen was welkom. In verschillende leeftijdscategorieën werden mixtoernooien gespeeld, waarbij de bestaande teams door elkaar werden gehusseld. Zo kon het voorkomen dat kinderen en jongeren die normaal teamgenoten zijn nu ineens elkaars tegenstanders waren. Al met al was het een mooie activiteit, die voor herhaling vatbaar is.

Wie afgelopen zaterdag niet kon, maar toch een keer mee wil trainen is een andere keer van harte welkom. Meetrainen bij ONR kan altijd.