Wat: Feestweek De Wilp

Wanneer: zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 juli

Waar: De Wilp

Info: Facebook: Feestweek de Wilp

Finish Wielermeerdaagse, oude motoren, kermis en natuurlijk de nacht!

DE WILP – De feestweek in De Wilp staat ook dit jaar weer garant voor een bomvol programma. Jong en oud wordt bediend tijdens dit dorpsfestijn, met als grote afsluiter natuurlijk de alom bekende ‘Nacht van de Wilp’. Het hele dorp kijkt alvast reikhalzend uit naar de feestweek die begint op zaterdag 2 juli met de finale van de zestigste Wielermeerdaagse. De feestweek duurt tot en met zaterdag 9 juli.

Die zinderende feestweek wordt op zaterdag 2 juli al afgetrapt met een 50 kilometerrace voor de sportklasse en een dikkebandenrace voor de kinderen op een baan in het plantsoen. Aan het eind van deze feestelijke middag vormt De Wilp het decor voor de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Om 17:30 uur is het eerst de beurt aan de amateurs, waarna de elite en beloften om 19:45 uur van start gaan. Om 18:00 start de speciale vrouwenrace over 50 kilometer. Waar de amateurs een criterium van 60 kilometer afleggen, doen de elite en de beloften een criterium van maar liefst 80 kilometer. Aangezien het de slotdag van de Wielermeerdaagse is, belooft het criterium in De Wilp spektakel.

Op zondag 3 juli staan van 11:00 tot 17:00 uur de historische demoraces op het programma, één van de absolute hoogtepunten van de Wilper feestweek. Verzamelaars en liefhebbers van klassieke race- en sportmotoren komen dan tezamen bij Eetcafé de Wilp, vanwaar zij door het centrum van De Wilp zullen rijden. De oude, joelende motoren trekken altijd een hoop bekijks. Vanaf 17:00 uur wordt de zondag gezellig afgesloten met zanger en accordeonist Daniel Metz die Eetcafé De Wilp ongetwijfeld op z’n kop zal zetten.

Op woensdag gaat de kermis los! Op het parkeerterrein achter Café de Wilp is het zwieren, zwaaien en een gokje wagen. Om 18:00 uur begint de traditionele viswedstrijd. Donderdag kunnen liefhebbers levend tafelvoetballen, een geliefd spelletje kennelijk, want de inschrijving zit inmiddels bommetje vol. Donderdag mogen kinderen proberen om de grootste vis aan de haak te slaan, om 18:00 staat vissen voor de kids op het programma.

Feestgangers kunnen vrijdagavond de dansschoenen aantrekken. Met optredens van de Esperado’s gaat het dak eraf bij Eetcafé de Wilp. De onvervalste afsluiter is natuurlijk de Nacht van de Wilp op zaterdagavond. In de feesttent van het eetcafé sluit coverband Millstreet de feestweek af met de beste pop-, rock-, dance- en partynummers. Partytime dus, volgende week in De Wilp! (Foto’s Facebook ).