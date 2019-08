Feestweek Zevenhuizen goed afgesloten met drukbezochte feesttent

ZEVENHUIZEN – In het laatste weekend van de feestweek in Zevenhuizen stond er weer een grote feesttent van Café Kajuiter aan de Oudestreek van 15 tot en met 17 augustus. Na een week bomvol activiteiten in het dorp is de feestweek afgesloten met drie dagen feest in de drukbezochte feesttent.



Samen met een grote groep vrijwilligers uit Zevenhuizen is er weer een fantastisch feest neergezet. Met op donderdagavond en feest waarbij de danseressen op het podium danste op muziek uit de 90’s & 00’s. Op de vrijdag de Bökkers de hoofdact waren van Doetstock XXL en de zaterdag waar meer dan 1100 man losging op de Mega Hollanse Avond met Ancora, Stef Ekkel, Otto Lagerfett en nog veel meer. De sfeer zat er alle dagen goed.