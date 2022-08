Festival Veenhuizen gaat weer los!

Wat: Festival Veenhuizen

Waar: Veenhuizen

Wanneer: Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus

Informatie: www.festivalveenhuizen.nl

VEENHUIZEN – Een prachtig festival rondom klassieke muziek en verwante genres, op diverse plekken in Veenhuizen. Dit jaar wordt voor de vierde keer het Festival Veenhuizen gehouden. Veenhuizen biedt een prachtige omgeving voor dit evenement, met prachtige locaties in het groen, of nabij interessante gebouwen die bol staan van geschiedenis. Met name de geschiedenis van deze voormalige kolonie zorgt voor net dat beetje extra tijdens het festival. Niet voor niks is Veenhuizen toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van Unesco.

Net als vorig jaar, wordt ook deze editie georganiseerd door het Nederlandse Muziekensemble Fuse.

De in Groningen geboren Emma van der Schalie, is violiste bij het zeskoppige ensemble. ‘We zijn zelf heel breed georiënteerd, daarom is het zo leuk om dit te doen. Op de openingsavond spelen De Formule en Spinvis tegelijk in de kerk. Spinvis in de Grote Kerk en De Formule in de Koepelkerk. Deze laatste brengt klassieke werken op een theatrale manier. Er zijn ook echt bijzondere locaties bij. zo speelt het Oneiros ensemble in de gevangenis Esserheem. Ze worden bijgestaan door spoken word artiest Jooz, die samen met gedetineerden heeft gewerkt aan performances.’

Suzanne Jansen, de schrijfster van het Pauperparadijs, maakte speciaal voor festival Veenhuizen het muzikale verhaal Cato en de Eik. Ze werkt hierin samen met klarinettist Gerbrich Meijer. ‘Er is een enorme diversiteit, zo kun je ook muziekwandelingen maken, met een koptelefoon op.’

Om alle artiesten bij elkaar te krijgen hoeft Fuse niet veel moeite te doen. ‘We hebben natuurlijk in de loop der tijd heel veel contacten opgedaan. Maar er zijn ook genoeg muziekgezelschappen die zich aanbieden. Dit is natuurlijk een ontzettend mooie omgeving om in te mogen spelen.’

Publiek dat alles wil zien, heeft pech. ‘Je kunt niet alles zien, je zult echt een keus moeten maken. Er zijn nu 32 optredens, die in een avond en een hele dag bezocht kunnen worden. Vrijdagavond zijn er dus twee openingsoptredens en de zaterdag is er de hele dag tot ’s avonds genoeg te bekijken. Er zijn foodtrucks, terrassen, kortom, je kunt tot ’s avonds laat genieten.’

Een greep uit de optredens: Het Dianto Reed Quintet is een rietquintet dat uit vijf Spaanse muzikanten bestaat. Ze wonnen al diverse concoursprijzen, waaronder Het Grachtenfestival Conservatorium Concours en het het Storioni Concours. Een heel speciale ontmoeting in Veenhuizen: celliste Ella van Poucke en blokfluitiste Lucie Horsch ontmoeten elkaar in de Grote Kerk. Speciaal voor het festival Veenhuizen kregen ze ‘carte blanche’. Deze grote namen in de muziek zullen voor een mooie verrassing zorgen.

Liever niet stilzitten? De muziekwandeling Pelgrim belooft een massage voor de zintuigen te zijn. Saxofonist Lotte Pen componeerde elektronische neo-klassieke songs die de fantasie prikkelen. Deelnemers lopen zoveel mogelijk afgezonderd van elkaar door de prachtige groene omgeving. Met de koptelefoon op wordt een reis gemaakt naar het slotstuk; een live concert waarin de luisteraar een hoofdrol speelt.

De mini-opera Bakkie Bach vertelt het grappige verhaal van een vader die zijn dochter van haar koffie verslaving probeert af te helpen. Ze mag van haar vader alleen trouwen als ze stopt met koffiedrinken. Ondertussen vertelt de dochter aan iedereen die het horen wil dat ze alleen wil trouwen op voorwaarde dat ze zoveel koffie mag zetten als ze wil.

Dit jaar is het Festival Veenhuizen een open podium voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Iedereen die een instrument kan bespelen mag zich aanmelden. Let op, meedoen kan alleen met akoestische instrumenten.

De Tuinen van Weldadigheid zijn het decor van het zonsondergangconcert dat zal worden gegeven door 3Violas. Deze drie altviolisten brengen een programma van stukken uit verschillende genres die ze hebben ontleed en weer opnieuw in elkaar hebben gezet. Of het nu gaat regen, waaien, de lucht loodgrijs is of vlammend rood; het wordt een prachtige zonsondergang in Veenhuizen! (Foto: Festival Veenhuizen)