Festival Veenhuizen trekt tweeduizend bezoekers

VEENHUIZEN – Festival Veenhuizen beleefde afgelopen weekend haar derde editie. Gevangenisdorp Veenhuizen was op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus het decor voor klassieke muziek en verhalen. Zo’n 2000 bezoekers genoten van 39 concerten door meer dan 120 musici. Het festival ging op vrijdagavond feestelijk van start met twee concerten op twee verschillende locaties.

In de Koepelkerk kon het publiek genieten van meesterverteller Sahand Sahebdivani en een muzikale omlijsting door internationale topmusici. In de Grote Kerk speelde Fuse. Het zeskoppige ensemble nam het publiek mee in een wervelend concert met hints naar het door hen samengestelde zaterdagprogramma. Fuse heeft genoten van hun eerste festival als programmeur: “Om als musicus een andere artiest te kunnen uitnodigen op een podium is bijzonder. Het is prachtig om te zien dat de musici hun hele ziel en zaligheid in de concerten leggen, dat voelt als zo’n groot cadeau”.

Op de zonnige zaterdag van het festival ging het programma verder met verrassende concerten op bijzondere locaties in het werelderfgoeddorp. De ondernemers stelden hun locaties ter beschikking als concertdecor. Van de groene oase in de Tuinen van Weldadigheid tot het indrukwekkende Derde Gesticht. Op de terrassen van de lokale horeca ontpopten zich pop-up concerten. Jong muzikaal talent van #GoClassic kreeg op de dagen voor het festival workshops van professionals van het NNO en bracht het resultaat ten gehore met het Jong Kamerorkest Noord in een uitverkochte Grote Kerk. Het festival heeft de ambitie om dit talentontwikkelingsprogramma de komende edities voort te zetten.

Ook Penitentiaire Inrichting Esserheem was concertlocatie. Er werd net als bij voorgaande edities een concert georganiseerd voor gedetineerden, maar extra was dat dit jaar óók het publiek een optreden in de gevangenis kon bezoeken. Een bijzondere en indrukwekkende ervaring voor het publiek én de musici waar nog veel over nagepraat werd.

Het voormalig koetshuis Coco Maria was het decor voor artiesten uit alle windstreken. In het slotconcert bestierde een internationaal gezelschap van negen briljante improvisatietalenten het podium, met de muziek en poëzie van Fuensanta Méndez (zangeres, contrabassist en componist) als leidraad. Veenhuizen was met recht twee dagen lang de mooiste concertzaal ter wereld. De volgende editie is op 19 en 20 augustus 2022.