Fiets4Daagse schuift jaar op

Er gaat een

een streep door de 55e editie van Amslod Drentse Fiets4Daagse, door de verlenging van de coronamaatregelen tot 1 september. Het evenement zal worden verschoven naar 2021. Een definitieve datum is nog niet vastgesteld. Hoewel is aangegeven dat een rondje fietsen of wandelen mogelijk is, is het fietsen met duizenden mensen tegelijk door onze prachtige provincie niet verantwoordt en toegestaan.

De organisatie werkt ieder jaar met honderden vrijwilligers aan het mooiste en oudste fietsfeest van Nederland, de teleurstelling is dan ook groot dat de jubileumeditie dit jaar niet door kan gaan. Jan Broertjes, voorzitter: “Wij zijn blij met de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers en gaan nu met elkaar hard aan de slag voor een spetterende editie in 2021. Ook zijn we voornemens om de fietsers betrokken te houden bij mogelijke fietsuitjes die wellicht wel gemaakt kunnen worden deze zomer.”

De reeds gekochte tickets blijven geldig en kunnen gebruikt worden voor de editie van 2021.