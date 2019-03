Fietsen en dansen voor Alpe d’HuZes

VEENHUIZEN – Op donderdag 6 juni gaan Edwin Schuiling en Annette de Jong uit Veenhuizen samen met het team Centrum Leven met Kanker (CLMK) uit Assen de Nederlandse berg Alpe D’Huez in de Franse Alpen op fietsen. Edwin gaat vier keer naar de top, het doel van Annette is dit jaar drie keer.

Net als de voorgaande jaren haalt de stichting Alpe d’HuZes hiermee geld op voor onderzoek naar kanker. Deelnemers fietsen of lopen voor KWF kankerbestrijding tot maximaal zes keer de Alpe d’Huez op. Door minimaal €2500,00 per persoon aan fondsen op te halen kom er een mooi bedrag beschikbaar voor kankeronderzoek.

Vrijdag 22 maart organiseerde het sportcentrum Sportique in Bovensmilde een spinning en dance marathon voor Edwin. Op deze avond kon tegen betaling meegedaan worden aan spinning- en dancelessen. Deelnemers konden tot maximaal vier uur meedoen aan deze marathon. Sportcentrum Sportique stelt zijn accommodatie, haar fietsen, haar instructeurs volledig gratis ter beschikking voor dit mooi doel. Naast Sportique zijn de organisatoren op zoek gegaan naar sponsoren die de deelnemers kunnen ondersteunen door middel van voeding en sportdrank. Sodexo, op dit moment cateraar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Anjo Jager fietsen uit Assen en Kramer BikeTotaal Appelscha stelden fruit, ontbijtkoeken, voedingsrepen, sportdrank en bidons ter beschikking.

Bij de spinningmarathon zijn er over de avond 36 verschillende mensen aan het fietsen geweest voor KWF, waarvan er 11 meer dan drie uren op de fiets gezeten hebben. Bij de dancemarathon waren meer dan 18 fanatieke dansers actief. Gedurende drie uren werd op het ritme van de muziek de mooiste choreografie uitgevoerd. Na afloop was er voor iedereen voldoen gezonde voeding en sportdrank om lekker na te praten en even bij te komen van deze intensieve marathon. De opbrengst was grandioos en komt helemaal ten goede aan KWF kankerbestrijding.