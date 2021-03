Fietsen en puzzelen tijdens de Paasfietstocht van Onder de Linden

RODEN – Nog geen plannen voor de Paasdagen? Noteer dan deze even: op de eerste en tweede Paasdag organiseert Hotel Onder de Linden in Roden een paaspuzzelfietstocht. De start is op beide dagen tussen 10:00 en 13:00 uur vanaf Onder de Linden. Opgeven is noodzakelijk, want verspreid vertrekken is een must, zegt Janet Hamstra die de deelnemers van een rugzak vol lekkernijen voorziet. ‘Een gevulde rugtas met vijf zoete dingen, vijf hartige hapjes en een flesje water. Mensen kunnen kiezen uit drie routes: 30, 40 en 54 kilometer. Iedereen krijgt een routekaart mee. Onderweg kunnen mensen allerlei opdrachten verwachten.’ Bij terugkomst wordt iedere deelnemer getrakteerd op een leuke verrassing. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@hotelonderdelinden.nl onder vermelding van je voorkeur starttijd en het aantal mensen. Snel reageren is handig, want sommige tijdsloten zitten al bijna vol, laat Janet weten. Deelname kost 25 euro.