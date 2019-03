Fietsen gestimuleerd op basisscholen in kader gezondheidsweek

RODEN – Bij GBS de Rank verrichte wethouder Alex Wekema deze maandag de aftrap van de gezondheidsweek. Voor elke groep op school is er een activiteit tijdens de gezondheidsweek. Om het fietsen te promoten bij de jongste jeugd, hebben we voor groep 1 en 2 een loopfietsclinic georganiseerd. Deze loopfietsjes zijn vorig jaar door DVEN accountants adviesgroep aan de gemeente geschonken. André Steenbergen en Bob van der Velde zijn namens DVEN ook aanwezig om te zien hoe de fietsjes in de praktijk worden gebruikt. Naast de fietsclinic voor de jongste leerlingen van 9 basisscholen in Noordenveld zijn er diverse activiteiten georganiseerd door de sportcoaches en JOGG studenten. Het thema van de gezondheidsweek is ‘Stap Vooruit’. Naast onder andere de ‘Gezondheidsquiz’, wordt het drinken van water en een gezonde pauze hap gestimuleerd en uiteraard op de fiets naar school.

Daarnaast is er de lessenserie over gezonde levensstijl en bewegen. Voor elke groep is een gespecialiseerde lessenserie opgesteld welke door de leerkracht zelf gegeven kan worden.