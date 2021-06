Fietsgek rijdt 27 kilometer op kinderfiets voor Ronald McDonald Huis

RODEN – Afgelopen vrijdag fietste Ronald Pleij, fietsgek en werknemer van Velodroom in Roden, 27 kilometer op een minifiets. Dit deed hij om geld op te halen voor het Ronald McDonald Huis in Groningen. 27 kilometer lijkt wellicht niet zo ver, maar gezien het formaat van de fiets mag het gerust een monstertocht worden genoemd.

Om tien uur ’s ochtends vertrok Ronald in Oosterwolde op een 12 inch kinderfiets zonder zijwielen, die normaal bedoeld zijn voor kinderen van twee tot vier jaar met een lengte van ongeveer 95 centimeter. Pleij reed vervolgens zijn gebruikelijke woon-werkroute, die hij normaal aflegt met de racefiets of e-bike. ‘Deze uitdaging begon als een weddenschap, maar toen ik van mijn zus hoorde dat ze met de actie Homewalk geld ging ophalen voor het Ronald McDonald Huis raakte ik ontzettend enthousiast.’ Het geld dat Ronald met de fietstocht heeft opgehaald gaat naar het wandelteam ‘Nait Soezn’n’ uit Groningen, dat op 26 en 27 juni voor de actie Homewalk 120 kilometer in 24 uur gaat wandelen voor het Ronald McDonald Huis in Groningen.