Fietssluis bij uitkijktoren moet einde maken aan sluipverkeer Onlanden

PEIZE – Binnenkort is het niet meer mogelijk om per auto via de Onlanden naar Eelde-Paterswolde te sjezen. De gemeente Noordenveld heeft een einde gemaakt aan het sluipverkeer door het natuurgebied. Er wordt een fietssluis aangelegd bij de uitkijktoren. Tot grote opluchting van Dorpsbelangen Peize die al jaren strijdt tegen het sluipverkeer dat via Noorddijk en de Drentsedijk genaar Eelde rijdt. Op de rechte stukken wordt namelijk behoorlijk hard gejakkerd en het gebied wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers. En dat levert gevaarlijke situaties op. Onlangs overleed een fietser uit Peize, hij was aangereden door een vrachtwagen.

Door bij de parkeerplaats aan de Noorddijk een fietssluis aan te leggen, is de verwachtig dat het aantal verkeersbewegingen sterk afneemt. De toren is voor automobilisten straks alleen via Peize te bereiken, wat in één keer doorrijden onmogelijk maakt.