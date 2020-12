Fietssluis Noorddijk Peize

PEIZE – In de Noorddijk in Peize is een fietssluis aangelegd. Doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Peize en Eelde-Paterswolde is vanaf nu niet meer mogelijk.

Na overleg met verschillende belangenverenigingen is enige tijd geleden besloten een fietssluis op de Noorddijk in Peize te realiseren. Auto’s, vrachtwagens , trekkers en motoren kunnen niet door de sluis. Daardoor worden de Noorddijk en Drentsedijk in de Onlanden veiliger voor fietsers en voetgangers. De parkeerplaats bij de uitkijktoren blijft voor alle verkeer bereikbaar via de Noorddijk. (Foto: Google Maps)