PEIZERWOLD – Een officieel moment was er nog niet, maar de fietstunnel bij Peizerwold is open! En het moet gezegd: de tunnel is prachtig geworden. Wekenlang werkte de Rowolmer kunstenaar Fokko Rijkens – samen met inwoners en scholieren – aan de aankleding van de fietstunnel. Binnenkort worden er nog hekken geplaatst en zal de fietstunnel ook officieel gedoopt worden.