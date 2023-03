Filmfestival van Veenhuizen komt er weer aan!

‘Het gaan om zoveel meer dan alleen films kijken’

VEENHUIZEN – Filmliefhebbers opgelet! Vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart staat eindelijk het Filmfestival van Veenhuizen weer op de planning. Na drie lange coronajaren kan heel Veenhuizen en omstreken weer genieten van prachtige films, op bijzondere locaties.

‘Dit is alweer de twaalfde editie van het Filmfestival,’ vertelt Jos Haverkort van de organisatie. ‘Op Vlieland organiseren ze ook een filmfestival. Mijn vrouw en ik namen deel aan het arrangement en vonden het prachtig.’ Haverkort zag zo’n festival al helemaal voor zich in Veenhuizen. ‘Ik ben een ondernemend persoon en voel me sterk verbonden met Veenhuizen, op die manier is het festival is Veenhuizen begonnen. Gelukkig vond ik mensen die dit samen met mij op wilden pakken. Ik ben enorm dankbaar voor de enthousiaste vrijwilligers. We houden het met opzet kleinschalig. Het moet een lokaal initiatief blijven.’ Al komen er mensen vanuit alle windstreken van het land op het festival af.

Het filmweekend is een heus begrip geworden in het dorp. Bijna elke editie verkoopt wel uit. Dit betekent dat er ruim 150 à 180 mensen komen genieten van films. Het thema van dit jaar is ‘Toewijding’. ‘Je kunt Toewijding in een brede context opvatten. Toewijding past bij Veenhuizen. Denk maar aan de toewijding toen de kolonie gesticht werd en er is een pand in het dorp dat deze naam deelt. Je kunt toewijding linken aan het festival, dat na drie coronajaren toch weer in volle glorie opgezet wordt. Het thema zal ook terugkeren in de films. Maar dat moet je er uiteraard zelf uithalen. Iedereen neemt immers wat anders mee uit een film.’

De films die worden vertoond zijn niet je typische kassuccessen als James Bond of Avatar. ‘Het zijn kunstzinnige, authentieke en bijzondere films die echt uit het leven gegrepen zijn met prachtige camerashots en sterk acteerwerk.’ Haverkort heeft ze zelf natuurlijk allemaal al gezien. ‘De films zijn gekozen naar mijn persoonlijke voorkeur. Ik houd niet van een film die gaat om sensatie en geweld, maar eerder waar je prachtige natuur in ziet en waar psychologie en filosofie de film dragen. De films van dit jaar zijn stuk voor stuk prachtig. De beelden zijn geweldig en ze roepen veel emoties op. Ik raad aan om de trailers te kijken om het gevoel van de films te ervaren. Allemaal zijn ze weer anders, maar elk is kunstzinnig. Het zijn films die je niet zo snel in de bioscoop zult zien. Le Grand Bain zit bijvoorbeeld boordevol humor en Le sorelle speelt zich af in het prachtige Palermo. Je moet het gewoon zien.’

De films zijn op verschillende locaties in Veenhuizen te zien. Zo wordt er gebruik gemaakt van twee locaties in het Gevangenismuseum, namelijk het oude Cellengebouw (De Rode Pannen) en de Generaal van den Bosch-zaal in het museumgebouw zelf. Ook zijn er films te bekijken in Koffielust. ‘De locaties en de films versterken elkaar.’ Dat is traditie voor het filmweekend. ‘Zo hebben we ooit een keiharde film in het Cellengebouw gezien. De hele film speelde zich ook af in een cel. Het ging over een man van de IRA die in hongerstaking ging. Dat gevoel vergeet ik nooit weer. De organisatie vindt het erg leuk om die uitdaging van de juiste film combineren met de juiste locatie aan te gaan.’

Beide avonden worden er drie films vertoond, de bezoeker kan dan kiezen uit twee films om te bekijken. Hier komt uiteraard ook een heerlijk voedselarrangement bij, met typische biertjes uit Veenhuizen van Maallust. ‘Het gaat om zoveel meer dan alleen films kijken. Juist het sociale karakter van het festival maakt het een totaal andere beleving dan naar de bioscoop gaan. Je leert elkaar kennen. Sfeer en kwaliteit, daar gaat het om. Ik krijg vaak de terugkoppeling dat de bezoekers echt verrast zijn door de films. Het zijn natuurlijk aparte films die je niet elke dag ziet. Uiteindelijk vinden ze het vaak toch mooi. Het mooiste is dan ook dat mensen tevreden zijn en ze het gezellig hebben.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan en er zijn nog wat tickets beschikbaar. De kaartjes en het volledige filmaanbod zijn te vinden via www.filmfestivalveenhuizen.nl.