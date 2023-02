Filmopnames voorstelling Ronald Smink in theater De Winsinghhof

RODEN – Cabaretier Ronald Smink komt op zaterdag 25 maart naar Theater de Winsinghhof in Roden om zijn nieuwe voorstelling ‘Bei sein ist mitmachen’ te spelen. Tijdens deze avond worden filmopnames gemaakt die vervolgens te zien zijn op nader te bepalen media. Een andere voorstelling van Smink, ‘Out of the box’, was eerder te bekijken op Omrop Fryslân en kon gestreamd worden via Videoland.

Bei sein ist mitmachen is alweer de zesde avondvullende voorstelling van Smink. Over de inhoud van de show zegt hij zelf: ”Mijn uitgangspunt is dat je hoofd een soort zolder is. Daar staan allemaal dozen waarin je verleden, de toekomst, teleurstellingen en angsten opgeborgen zitten. En er zijn bijzondere dozen met absurdistische gekkigheid, waar ik om bekend sta. Elk verhaal dat ik tijdens deze voorstelling vertel, zit in een van die dozen. De voorstelling heeft een boodschap, namelijk dat we onszelf soms tekortdoen door onze eigen gedachtegang. We laten ons door bepaalde gedachten vaak tegenhouden in ons doen en laten. Tot je die dozen in je hoofd eens goed opruimt.”

Wie is Ronald Smink?

Nadat hij het Groninger Studenten Cabaret Festival won, gingen er veel deuren open voor Ronald en sloot hij zich aan bij een impresariaat. Daarna toerde hij met diverse avondvullende voorstellingen door het land. Over Bonanza schreef de Volkskrant “Ronald Smink verwart het publiek in de traditie van Herman Finkers, maar dan harder en sneller.” Zijn eerste solovoorsteling Bor Knok leverde hem een prachtige recensie op van Het Parool: “De jonge cabaretier past qua humor in het rijtje Bert Visscher en Jochem Myjer, al doet hij meer moeite om een serieuze rode lijn door alle onzin te weven.”

Ronald is ook de oprichter van Comedytunes Comedynights, die te zien zijn in poppodia en theaters door het hele land. Tijdens zo’n Comedynight spelen vier comedians een korte set, waarin ze het publiek meenemen in hun absurde wereld. Op zaterdag 11 maart is er een Comedynight in De Winsinghhof, waar ook Ronald zijn opwachting zal maken.