Finale WK Vrouwen in Tolbert op MEGA scherm!

TOLBERT – Komende zondag staan de Oranje Leeuwinnen in de finale om het WK voetbal voor vrouwen tegen Amerika!

Tolbert speelt daarop in door, net als afgelopen woensdag tijdens de halve finale, een groot MEGA scherm te plaatsen waarop de wedstrijd zondag live gevolgd kan worden!

“Onze feestweek eindigt officieel zaterdag maar we vonden dit een mooie gelegenheid om de festiviteiten met 1 dag uit te breiden! Een soort van grootse afterparty van onze zeer geslaagde feestweek. Inmiddels hebben we de toestemming hiervoor van de gemeente Westerkwartier ook al binnen!”, aldus het altijd enthousiaste bestuur van Volksvermaken Tolbert.

Het grote LED scherm wordt geplaatst in de Hoofdstraat waar rondom heen een gezellig horecaterras wordt ingericht. Voorafgaand, in de pauze en na afloop treedt Bert Solo op! De organisatoren roepen iedereen op om vooral in het oranje te komen! Een vijftiental bedrijven uit Tolbert e.o. ondersteunen het initiatief en maken dit financieel mogelijk!

Meer informatie over de feestweek is te vinden op www.volksvermakentolbert.nl.