Financiële bijdrage voor Billie Turf Tocht

ZEVENHUIZEN – Het bestuur van de Stichting Wandelsport 7huizen is blij verrast met een bijdrage van 750,00 euro uit het Leefbaarheidsfonds van de Rabobank. Het bedrag zal worden gebruikt voor het organiseren van de Billie Turf Tocht. Dit is een groot wandelevenement dat op 15 juni aanstaande vanuit Zevenhuizen wordt georganiseerd en waaraan maximaal 1700 wandelaars kunnen deelnemen. De routes voor deze 13e editie zijn gereed. Er zijn wandelroutes van 15, 25 en 40 kilometer. De wandelingen zijn mooi en afwisselend; het belooft weer een mooie tocht te worden! Naast wandelen is er onderweg ook ruimte voor muziek en cultuur! Voor velen is het een terugkerend dagje uit. Door onder andere deze bijdrage is het mogelijk de kosten voor deelname aan deze tocht laag te houden.

Inschrijven kan nog steeds via www.billieturftocht.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol.