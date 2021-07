Fit en veilig doortrappen tot op hoge leeftijd dankzij gratis clinics

LEEK – Iedereen wil natuurlijk gezond en fit oud worden, maar helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Op latere leeftijd worden de botten wat brozer en het evenwicht minder. Een val in het verkeer kan dan vervelende gevolgen hebben. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven fietsen tot op hoge leeftijd organiseert Verkeerswijzer Groningen daarom gratis clinics voor 65-plussers in de regio. Afgelopen donderdag deed het campagneteam van Verkeerswijzer Leek aan.

Deelnemers trainden hun reactiesnelheid, zicht en een goede balans door oefeningen te doen op hun eigen fiets of e-bike. Ook kregen eigenaren van een e-bike tips over het kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling én konden de deelnemers hun fiets laten controleren of aanpassen. Zo zijn ze klaar voor de toekomst. Op naar nog vele veilige jaren op de fiets!