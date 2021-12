Fitnesscentrum Roden verzamelt speelgoed voor Sinterklaas

RODEN – Fitnesscentrum Roden heeft ook dit jaar weer een leuke Sinterklaasactie. In ruil voor het inleveren van speelgoed mogen mensen een tot drie weken gratis onbeperkt sporten in de maand december. Het speelgoed wordt ingezameld voor de voedselbank Noordenveld.

Bert de Groot bedacht de inzamelingsactie zo’n 15 jaar geleden. ‘Er zijn genoeg gezinnen die in financiële problemen zitten. En als je dan bedenkt dat zo’n kind na Sinterklaas op school komt en misschien bijna niks gekregen heeft, dat snijdt toch door je hart?’

Omdat december toevallig ook een wat rustiger maand is, is het een win-winsituatie. ‘De programma’s zijn er, de instructeurs zijn er, het materiaal is er. Waarom zou je op deze manier niet én mensen goedkoper kunnen laten sporten, en meteen iets goeds voor een ander doen? Veel mensen kunnen op deze manier meteen kennismaken met de sportschool en kijken of het wat voor ze is. Er was veel belangstelling; er is een flinke stapel speelgoed opgehaald. Ook veel nog nieuw in de verpakking. Een van onze klanten is handig en hij maakt zelf speelgoed. Er is speelgoed voor de allerkleinsten, maar ook voor wat grotere kinderen. Dit is zo geweldig!’

Inleveren kan niet meer, het speelgoed is inmiddels opgehaald door de voedselbank.