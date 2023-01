Fledderus en Gudde deugen en dat is levensgevaarlijk voor FC Groningen

De ‘Trots van het Noorden’ lijkt inmiddels verandert in de ‘Deugclub van het Noorden’. FC Groningen wil deugen. Er is tegenwoordig een soort van ‘deugcultuur’ in het land ontstaan en FC Groningen gaat in dit opzicht wél voor de prijzen. Er waren ooit tijden dat er in de Euroborg en eerder in het Oosterpark ruimte was voor kleurrijke spelers. Spelers die buiten de lijntjes kleurden. Die eigenzinnig waren, wel eens te laat kwamen. Een sigaretje rookten na een training. Een drankje deden en soms wel eens een drankje teveel. Spelers die soms geen zin hadden te trainen, de confrontatie met medespelers of trainers opzochten. Gewoon spelers die een beetje anders waren.



Gelukkig heeft FC Groningen veel trainers en elftalleiders, – tegenwoordig heet dat teammanagers – gehad die daarmee om konden gaan. Dat is niet meer zo. Wanneer Wormuth wordt ontslagen, dan moeten de touwtjes strakker worden aangetrokken. Anders gezegd, iedereen wordt nog strakker in het keurslijf geperst. Het begrip ‘Topssportcultuur’ is in Groningen en bij vele andere voetbalclubs tegenwoordig de legitimatie om alle creativiteit en eigenheid zorgvuldig uit spelers te persen. Gudde en Fledderus mogen verstand van geld hebben, van groepsprocessen hebben ze volstrekt geen kaas gegeten. Fledderus was zelf een arrogante en zuigende voetballer. Altijd praatjes, overal commentaar op en was een harde en gemene voetballer die beschikte over een enorme winnaarsmentaliteit. Dat was een verademing bij alle ‘nette’ voetballers en hij was vaak het cement in de muur. Zijn ‘eigenheid’ motiveerde medespelers en zijn provocerende manier van voetballen resulteerde regelmatig bij de tegenstander in oververhitte voetballers die zich daarmee uit de wedstrijd lieten spelen.



Je hebt tegengestelde karakters nodig om optimaal rendement uit een groep te halen. Zulke spelers brengen een stuk eigenheid in het team dat ook anderen beter maakt. Vaak zijn spelers die buiten de lijntjes kleuren ook nog eens hele creatieve geesten. En hebben een bepaalde vrijheid nodig om te functioneren. Een ware toptrainer of topmanager wéét dat. Is zich dat bewust en weet dat in goede banen te leiden. Een mooi voorbeeld is Rúsnak in zijn tijd bij Cambuur. Die deed op de training het liefst niets. Kwam wel eens te laat, sliep het liefst tijdens wedstrijdbesprekingen en Henk de Jong liet Rusnak slapen. Hield zijn sterspeler uit de wind en sloeg voor de wedstrijd een arm om zijn schouder en keek hem diep in de ogen. De Jong wist dat Rúsnak het voor hem moest gaan doen. En Rúsnak wist dat hij het moest gaan doen en zou gaan doen. En hij deed het. Eenmaal bij FC Groningen werd hij eerst door Van de Looi en later door Faber steeds meer het keurslijf in geperst. Mocht niet meer slapen tijdens besprekingen, moest meters maken op de training en de arm op de schouder voor de wedstrijd maakte plaats voor een groot notitieblok met opdrachten en taken. Rúsnak kwijnde weg en vluchtte uiteindelijk, nadat hij FC Groningen met twee doelpunten nog even de KNVB beker had bezorgd, naar de VS. Met iets betere begeleiding en wat meer empathie had Ngonge FC Groningen naar Europees voetbal kunnen schieten. Met Kasanwirjo had FC Groningen goud in handen en potentieel één van de beste verdedigers van ons land. Maar deze spelers praten te veel, komen wel eens te laat, gaan confrontaties aan en hebben ook wel eens geen zin in een training. Dat ze vreselijk goed kunnen voetballen en dat mensen voor deze jongens een kaartje kopen maakt de directie niet uit. Ze moeten deugen.



Suslov vindt zichzelf goed. En houdt er niet van dan weer linksbuiten, dan weer rechtsbuiten of linksback te spelen. Tegen Heerenveen bewees Suslov maar weer eens dat centraal zijn beste plek is. En Suslov heeft zijn onvrede daarover gecommuniceerd. Suslov kan niet tegen zijn verlies en uit dat. Suslov is tekeer gegaan in de rust tijdens de wedstrijd tegen Spakenburg. Je zou zeggen: geweldig, iemand die de consequenties van het abominabele spel bespreekbaar maakt en daar boos om is. Gevolg: bankzitter de volgende wedstrijd. Want zo je emoties tonen, dat kan natuurlijk niet. Geniet nog maar van dit buitengewoon grote talent uit de eigen opleiding zolang het kan. Want Suslov deugt ook niet en FC Groningen wel. Dus weten we allemaal hoe het met Suslov gaat aflopen. Fledderus en Gudde deugen. Maar die blijven. En dat is levensgevaarlijk voor FC Groningen. De Eerste divisie lonkt. FC Groningen heeft dringend mensen nodig die niet deugen.

Door: Johan Kamphuis