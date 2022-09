Fledderus mag even genieten van Fledderus

De transferwindow is gesloten. Het was natuurlijk al lang duidelijk dat spits Strand Larsen zou vertrekken. Fledderus heeft uitstekende zaken gedaan door deze beperkte spits te verkopen voor een bedrag waar je hem ook nog voor bij de ingang van zijn nieuwe club zou afleveren. Wel een beetje kinderachtig van de technisch directeur om in een livestream uit de school te klappen over het gedrag van Larsen. Het had een beetje weg van de grote Fledderusshow. ‘Kijk mij eens de grote directeur zijn.’ De kritiek van Larsen was dat Fledderus zich niet aan zijn (mondelinge) afspraak hield en exorbitante bedragen zelfs afsloeg. En Larsen heeft een punt, al verdient zijn handelswijze – hij dreigde met een staking – niet de schoonheidsprijs. Bij de onderhandelingen over zijn contract werd hij naar Groningen gelokt met de boodschap dat de Euroborg een prachtige springplank is naar grotere clubs. En dat Groningen zich daarin coöperatief zou opstellen. Dat Larsen een beetje begon te twijfelen aan dit herenakkoord is niet zo gek, gezien de houding van Fledderus.

Intussen zijn nieuwe spelers gehaald en de vraag is of we er sterker of zwakker op zijn geworden. Dat moet de toekomst uitwijzen en daar zegt de tenenkrommende, dramatische wedstrijd tegen Vitesse niet zo veel over. Van Kaam en Postema zijn vertrokken. Van Kaam, het type ontbrekende schakel op het middenveld is vertrokken naar Cambuur en Postema mag minuten gaan maken bij Roda JC als huurling waar hij al direct beslissend was met een doelpunt. De energieke spits zal inmiddels toch wel een beetje door hebben dat de technische leiding niet overtuigd is van zijn kwaliteiten. Eerst trainde Postema zich tijdens de voorbereiding een ongeluk om een basisplaats af te dwingen. Vervolgens ziet hij die missie mislukken, maar als dan zijn grote concurrent vertrekt, krijgt hij ook het advies te vertrekken. Groningen heeft onder andere Florian Krüger aangetrokken als vervanger van Larsen. De Duitse jeugdinternational scoorde in de tweede Bundesliga 20 keer in 86 wedstrijden en leverde 20 assists af. In de hoogste divisie kwam de spits tot 27 wedstrijden en één goal. Dat laatste is weinig hoopgevend. Aan de andere kant: de verdedigers in de eredivisie zijn meer te vergelijken met die uit de Tweede Bundesliga en dus zal het met onze Florian Krüger vast goed komen. Daarnaast is er nog een spits aangetrokken. Voor een jaartje. Want Krüger heeft nog wat tijd nodig om te wennen. Een spits die er direct moet staan is Ricardo Pepi. Een Amerikaan die op 16-jarige leeftijd debuteerde als profvoetballer bij de USL Leaque One bij North Texas SC, een satellietclub van het grote FC Dallas. Hij scoorde driemaal en maakte indruk. Twee jaar later stond hij 24 maal in de basis, scoorde 13 maal en gaf drie assists. Verder werd hij uitgeroepen tot Talent van het Jaar 2021 en debuteerde hij in het nationale elftal van Amerika. In tien wedstrijden wist hij driemaal het net te vinden. Inmiddels speelt de aanvaller voor het Duitse Ausburg maar vooralsnog zonder grote successen. De Amerikaan heeft het net daar nog niet weten te vinden. Hij moet ons dit jaar Strand Larsen doen vergeten. Ik sluit niet uit dat dit gaat lukken. Wanneer de Noor bij Ajax had gespeeld was hij topscoorder in de eredivisie geworden. Larsen is nogal afhankelijk van aanvoer. Als aanspeelpunt weinig bruikbaar, maar wanneer hij goede ballen vanaf de flank krijgt legt hij ze makkelijk binnen. Verder mist de spits diepte, is weinig beweeglijk en beschikt al helemaal niet over een dribbel, een actie en is alles behalve wendbaar. Bij Groningen was hij vooral op zichzelf aangewezen. Daarom is elf miljoen een enorm bedrag voor deze speler en verdient Fledderus daar de felicitaties voor. Pepi mag het de rest van het seizoen gaan doen. Mocht hij iets minder afhankelijk zijn van aanvoer en wat meer zelfredzaam zal niemand het aan het eind van het seizoen nog over Strand Larsen hebben. En kan Fledderus met een volle beurs de markt op voor aanvoer vanaf de vleugels. Elf miljoen op je bankrekening bijgeschreven krijgen voor een spits die geen enkele fatsoenlijke bal kreeg. Voor nu mag Fledderus even genieten van deze sensationele transfer. Al is er niemand die er aan twijfelt dat Fledderus ook even geniet van Fledderus. Als hij maar stopt met het praten over multi-functionele spitsen. Berg, Bombarda, Nevland en Drenth zijn in het groen-wit niet groot geworden doordat ze alles en overal kunnen. Maar deden dat waar een spits op afgerekend wordt: scoren. Wanneer onze Wormuth Kasanwirjo en Suslov centraal gaat opstellen, Te Wierik vervangt, en Lundquist vraagt thuis te blijven kan de Trots van het Noorden makkelijk in het linkerrijtje eindigen. En wanneer Pepi ook nog gaat scoren? Dan eindigen we op de Grote Markt. Natuurlijk, met dank aan Fledderus!