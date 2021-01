Fledderus moet hand in eigen boezem steken omtrent kwestie Balk

GRONINGEN – Vorige week maakte technisch directeur Mark-Jan Fledderus bekend dat FC Groningen de contractaanbieding voor Remco Balk heeft ingetrokken. Het huidige ‘kleine profcontractje’ die de 19-jarige voetballer uit Zuidhorn nu nog heeft, loopt in de zomer van dit jaar af. Fledderus gaf aan dat hij maandenlang met Balk in gesprek is geweest en daar heel veel tijd en energie in heeft gestoken, maar dat Balk daar niet op in is gegaan. De aanvaller, die nog goed was voor de winnende treffer tegen Ajax, zou in gesprek zijn met andere clubs en de Trots van het Noorden heeft de aanbieding mede daarom inmiddels ingetrokken. Vertrekt Balk aan het einde van het seizoen transfervrij naar een andere club?



Op 9 mei 2018 tekende Remco Balk een 3-jarig jeugdcontract bij FC Groningen, waardoor hij tot medio 2021 in Groningse dienst zou zijn. Op diezelfde dag tekende Thomas Poll een vergelijkbaar contract. Tomas Suslov tekende op 22 augustus 2019 een contract voor drie jaar. Op 9 oktober van het afgelopen jaar verlengde Poll zijn contract tot 2022 en een maand eerder werd de overeenkomst met Suslov verlengd tot 2025. Een nieuw contract voor Balk was op dat moment nog niet in de maak. Dat blijkt ook uit een interview in een eerdere editie van deze krant (eind november), toen Balk aangaf dat hij net een aanbieding had ontvangen. Het is begrijpelijk dat dat voor een jonge jongen als Balk behoorlijk teleurstellend kan zijn. Terwijl je ploeggenoten, waarmee je jaren in de jeugd hebt gespeeld, het vertrouwen krijgen middels een nieuw contract, zit je zelf in de wachtkamer. Dat knaagt aan je zelfvertrouwen, dat kan niet anders.



Medio november gingen Balk en FC Groningen dus voor het eerst met elkaar in gesprek. Dat er sprake is geweest van langdurige besprekingen die Fledderus veel inspanningen hebben gekost, moet dan ook worden afgedaan als een drogreden. In de loop van december kwamen FC Groningen en Balk nader tot elkaar. Een jongen als Balk is de nuchterheid zelve en staat bekend om zijn harde werken. Tonnen zal hij niet eisen, maar met Len Koeman als zaakwaarnemer aan zijn zijde, weet hij ongetwijfeld wat hij mag verwachten voor een speler van zijn kaliber. De contractverlengingen van Poll en Suslov, die eerder tot stand kwamen, zullen voor Balk betekend hebben dat hij al niet met een super gevoel de besprekingen in ging. Toch liet hij in november in deze krant optekenen graag nog jaren voor FC Groningen te willen spelen en dat het zijn wens en hoop is een mooie overeenkomst te tekenen. De Zuidhorner moet zich ontzettend teleurgesteld gevoeld hebben in de houding van Fledderus.



Volgens de technisch directeur wilde Balk vervolgens in gesprek met andere clubs en werden onder andere FC Utrecht en AZ genoemd. Clubs die met hun jeugdteams ook in de Keuken Kampioen Divisie actief zijn. Bij FC Groningen staat Balk nog niet in de basis. Als hij dat ook bij FC Utrecht en AZ niet staat, heeft hij in ieder geval de mogelijkheid om minuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Als Fledderus graag gebruik wilde blijven maken van Balk zijn diensten, had hij Balk niet de ruimte moeten geven te onderhandelen met andere ploegen, maar hem eerder moeten vastleggen. Tot 1 januari mochten andere clubs niet onderhandelen met Balk, vandaar dat Fledderus een deadline had gesteld van 31 december. Balk kreeg als ware ‘het mes op de keel’. Balk heeft begrijpelijk en netjes gehandeld en niet zoals Fledderus beweert de club aan het lijntje gehouden. Niet zo’n sympathieke manier om eigen falen te verbloemen. Mede door het wantrouwen dat Balk al had vanwege de late aanbieding, waarbij vraag en aanbod ook nogal van elkaar verschilden, wilde hij graag horen wat FC Utrecht en AZ hem te bieden hebben. Er werd hem wel een lange wachtkamer gegeven, maar die ruimte werd de jonge spits niet gegund. En dus besloot Balk onder deze omstandigheden, ongetwijfeld met pijn in zijn hart, ‘nee’ te zeggen. Geef hem eens ongelijk. Vorige week is Balk behoorlijk beschadigd door de uitspraken van Fledderus. Dat komt een eventuele toekomst van de jonge Zuidhorner bij FC Groningen niet ten goede. Balk wilde FC Groningen graag trouw blijven, want hij snapt heel goed dat er veel in hem is geïnvesteerd. De kans op een verblijf na de zomer is inmiddels gedaald tot bijna het nulpunt, zo lijkt het. Fledderus moet in verschillende opzichten zijn hand in eigen boezem steken. Een langer verblijf van Balk bij FC Groningen is door deze handelswijze heel ver weg en FC Groningen dreigt een publiekslieveling uit jeugd te verliezen. Inzetten op jeugd en eigen talent. Een van de speerpunten van het beleid van FC Groningen. En dus is deze ontwikkeling en deze handelswijze niet goed voor Balk, al komt die wel op zijn pootjes terecht, maar helemaal niet voor de geloofwaardigheid van het eigen beleid.