Flipperen, Poolbiljart, tafelvoetbal en lekker chillen bij Scheepstraschool

RODEN – In de Scheepstraschool in Roden vond afgelopen week het vervolg van de Summertour plaats. Er werd geflipperd, er was tafelvoetbal en ook kon er door de jeugd het biljartspel worden geoefend. Jongerenwerker Patrick Melles was van de partij. ‘15 tot 20 jongeren hebben we met deze activiteit een mooie avond bezorgd. Onderling werd er zelfs een kleine competitie gespeeld. Het was een goede ontmoetingsavond waar ook ruimte was voor een goed gesprek met de jongeren.’ De Summertour is een initiatief van het jongerenwerk verbonden aan Welzijn in Noordenveld. Gedurende de gehele zomervakantie zijn er activiteiten in verschillende dorpen op diverse locaties waar jeugdigen uit de basisschoolgroepen 7 en 8 en jongeren tot en met 23 jaar aan mee kunnen doen. Je kunt je opgeven via de Activiteitenladder van WiN tot een dag voor de start van een activiteit. Het eerstvolgende programma is ‘Chill & Eat’ is dat op woensdag 3 augustus plaatsvindt in de Scheepstraschool in Roden. Dit van 18.00 tot 21.00 uur.