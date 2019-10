Flitspalen bij Peize lucratieve business

PEIZE – De drie flitspalen langs de N372 bij Peize brengen behoorlijk wat euro’s in het laatje van de overheid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In vier maanden tijd, over de periode van mei tot en met augustus van dit jaar, zijn maar liefst 2.289 overtredingen genoteerd. Het leeuwendeel door bestuurders die ook wel eens in de huid van Jos Verstappen willen kruipen en een deel door mensen die het aandurven het rode stoplicht te negeren. Op de Groningerweg bij Peizermade is 256 maal voor snelheid en 17 maal wegens het negeren van het rode stoplicht ‘geflitst’. Op de Westerweg, richting Roden, werd de flitser 13 maal bij door rood rijden en 455 wegens te snel rijden geactiveerd. Topscoorder blijft de flitspaal op de Roderweg richting Peize; 1548 voertuigen reden te hard en 53 reden er door het rode stoplicht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee… (foto: wikipedia)