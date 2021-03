Floorballers in Leek weer gestart met trainen

LEEK – Nu de jeugd weer in groepsverband mag trainen is de reguliere donderdagavondtraining van de floorballers van Sportclub Rodenburg in Leek hervat. Na enkele maanden zonder trainingen en wedstrijden stonden de jeugdleden te trappelen van ongeduld om weer te beginnen. Normaal gesproken gebeurt dit in de Rodenburghal, maar vanwege de coronamaatregelen vinden de trainingen nu buiten plaats op het veld van Korfbalclub Rodenburg.

De floorballclub in Leek bestaat sinds 2015 en telt ruim 30 jeugdleden. De trainingen zijn elke donderdagavond van 19 tot 20 uur. Kinderen tot en met 17 jaar die interesse hebben voor floorball (ook wel unihockey genoemd) zijn van harte welkom voor een gratis kennismaking. Zij kunnen zich hiervoor telefonisch aanmelden via (0594-) 740841 of per e-mail naar info@sportclubrodenburg.nl.