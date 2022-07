Flyeren voor Trefpunt Dussel

NIETAP – De initiatiefneemsters hebben er zin in. Vanaf dinsdag 12 juli start Trefpunt Dussel in café Dussel in Nietap. Wekelijks is het de bedoeling dat inwoners uit Nietap elkaar op deze wijze treffen. ‘We doen dan een activiteit en eten samen een kopje soep met een broodje. Reken er maar op dat het gezellig wordt.’ Dit zegt Tiedia Dussel – Pater. Samen met Trieneke Engels, Bianca Dussel en Wijke Velting (foto) heeft zij er alle vertrouwen in dat dit een leuke activiteit is waar inwoners uit het dorp behoefte aan hebben.

Het is Welzijn in Noordenveld die het idee in een activiteitenprogramma heeft omgezet. Hennie de Jong is welzijnswerkster bij WiN: ‘Trefpunt Dussel is bedoeld voor alle inwoners van Nietap, maar voornamelijk voor ouderen die behoefte hebben aan activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn. Het is de bedoeling dat de activiteit wekelijks plaatsvindt.’ Plaats van handeling is café Dussel. ‘Een geschikte locatie,’ laat Bianca weten. ‘We maken elke week een lekker kopje soep, verzorgen de koffie en serveren er ook een broodje bij.’

De betrokken vrijwilligers gaan de komende dagen op pad om persoonlijk mensen te werven om deel te nemen aan het Trefpunt. Opgave is wel noodzakelijk en dat kan bij het Servicebureau van WiN 050 317 65 00. Om een goede planning te maken is het belangrijk dat opgeven altijd kan tot en met de vrijdag voorafgaand aan de dinsdag. In dit geval is dat tot vrijdag 8 juli. Wie vaker meedoet hoeft zich niet telkens opnieuw aan te melden. Het programma kent een inloop vanaf 10.30 uur en begint om 11.00 uur met een activiteit. Tussen de middag is er soep met een broodje en om 13.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. ‘De eerste keer zal er vooral gesproken worden over het toekomstig programma. Dat mag van alles zijn,’ zegt Tiedia Dussel – Pater. In de komende zomerperiode zal er van de deelnemers geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Om de samenwerking met Trefpunt Dussel te bekrachtigen tekende directeur Mathijs Euwema van Welzijn in Noordenveld hiervoor een overeenkomst met Bianca Dussel.