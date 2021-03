Fochteloërveen tijdelijk afgesloten door amfibieëntrek

NOORDENVELD – De komende dagen bestaat de kans dat de Fochteloërveenweg tijdelijk afgesloten wordt om kikkers en salamanders de kans te geven om de weg veilig over te steken. De weg loopt dwars door het Natura-2000 gebied het Fochteloërveen en kent veel verkeersdrukte. Daardoor vormt de weg een groot gevaar voor de amfibieën.

Vanuit de wettelijke zorgplicht voor flora en fauna hebben gemeente Ooststellingwerf en Natuurmonumenten besloten om deze maatregel te nemen. De Fochteloërveenweg zal de komende dagen wellicht enkele momenten worden afgesloten voor alle verkeer inclusief fietsers en wandelaars. Op de momenten dat veel amfibieën zich op de weg bevinden. Verkeersregelaars informeren ter plekke het publiek.

Het Fochteloërveen is een nat gebied en daardoor rijk aan amfibieën. In het voorjaar trekken heikikkers, bruine kikkers en salamanders van hun winterleefgebied naar hun voortplantingsgebied. In combinatie met de verkeersdrukte op de Fochteloërveenweg die door Covid-19 ook nog eens is toegenomen, zijn de risico’s op slachtoffers groot. In 2019 is de Fochteloërveenweg voor de eerste maal een aantal momenten afgesloten geweest. Met succes. Natuurmonumenten hoopt door de maatregel op minder verkeersslachtoffers.