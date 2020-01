Fokko Rijkens, scheidend voorzitter Kunstmomtenten

‘Ik zwaai af als voorzitter van Kunstmomenten Noordenveld. Ik neem geen afscheid omdat ik dit niet meer leuk vind. In tegendeel. Het is prachtig om dit te mogen organiseren. Voor mijzelf vind ik het nu tijd om in andere projecten te stappen. Zo ga ik zitting nemen in het bestuur van het Drents Schilder Genootschap. In 2010 zijn we met Kunstmonumenten Noordenveld gestart. In al die jaren ben ik erbij betrokken geweest. We richten ons in eerste instantie op amateurkunst. Kunstmonumenten geeft deze kunstenaars een podium. Bij aanvang hadden we nauwelijks budget en dat maakte onze groep innovatief en creatief. Dan is het na al die jaren toch maar mooi dat het gelukt is en dat we nu elk jaar een heel weekend kunnen organiseren voor amateurkunst. Ik ben zelf professioneel kunstenaar. Ik heb het altijd merkwaardig gevonden dat er nauwelijks een podium was voor amateurkunst. De kwaliteit van amateurkunst is in onze gemeente is namelijk erg hoog. Dan mag je daar best wel trots op zijn en je kunstwerken laten zien aan een breder publiek dan alleen je familie en vrienden.

Kunstmonumenten geeft ook het deelnemende dorp iets extra’s. Elk jaar tellen we zo’n 1000 bezoekers. We maken gebruik van karakteristieke gebouwen die in Veenhuizen te vinden zijn als Coco Maria en Het Verenigingsgebouw. Amateurkunstenaar uit de gehele gemeente zijn welkom. Ook van buiten mag, maar dan moet er wel een link zijn met onze gemeente. Je woont bijvoorbeeld in Assen, maar heb schilderles in Norg.

We bieden in 1 dorp diverse locaties aan waar amateur kunstenaars zich kunnen presenteren. Dat kan zijn in een bijzonder gebouw of gewoon bij de mensen thuis. Ditmaal is dat in 2020 Veenhuizen. En het gaat om kunst in de brede zin. Fotografie, textiel, beelden, keramiek, schilderen, noem maar op. Op zaterdag 8 februari hebben we startmanifestatie in Koffielust aan de Oude Gracht in het dorp. Dit van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen is welkom.

Een opvolger is er overigens nog niet. Voorzitter zijn van deze club is absoluut geen straf. Iedereen heeft een eigen inbreng en al pratend komen we tot resultaten. We doen veel met elkaar. Ik kan terugkijken op een ontzettend leuke tijd.’