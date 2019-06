Foleor van Steenbergen op tournee met Poëziebus

WESTERKWARTIER – De Poëziebus 2019 is een tour voor Podium Dichters. Maar liefst 20 Podium Dichters uit Nederland en België rijden van 5 tot en met 11 augustus in een prachtige rode Oldtimerbus door de lage landen om onderweg op te treden en workshops te verzorgen. De Bus stopt in verschillende steden op de route. De Toondichter Foleor van Steenbergen uit Bouraquer (beter bekend als Boerakker) werd uit 150 Dichters uitgekozen voor deelname op deze Poëtische reis. Beelden van zijn uitvoering samen met zijn Kunstmaatje Victoria Rojas Milesi danseres en beeldenkunstenaar zijn te vinden op de Facebookpagina van de kunstzinnige dichter (onder de naam Foleor van Steenbergen).