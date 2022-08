Folly Art met Norger Erik van den Berg WONDERWALL

‘Als je op de juiste plaats staat, kijk je dwars door de Folly heen.’

NORG – Folly Art is in alle hevigheid losgebarsten. Dagelijks leveren de 17 ‘nutteloze’ bouwwerken veel bekijks. De in Norg woonachtige Erik van den Berg is één van de makers. Hij bedacht Wonderwall. Een bouwwerk waarbij spiegels de hoofdrol vertolken. In de wandelroute van Folly Art is zijn artistieke presentatie als nummer 15 opgenomen. Nabij het Molenveen, idyllisch verscholen achter houtwallen, langs bosranden en weiland, trekt het bouwsel meteen al je aandacht.

‘Wie Wonderwall echt in zich wil opnemen, zou eigenlijk even vijf of tien minuten de tijd moeten nemen om de creatie zo maximaal te kunnen ervaren , zegt Erik. ‘Er is veel meer te zien als je van alle kanten het bouwwerk bekijkt en er ook echt in gaat. Ik heb met behulp van de bezoekers nu al dertien visuele effecten geteld.’

Bij de entree van de Folly staan twee intrigerende teksten: ‘Wat er is zie je niet’ en ‘Verbaas u niet, verwonder u slechts’. Op 100 meter van Wonderwall staat een paaltje in het veld. ‘Als je op die plek staat dan lijken de spiegels te verdwijnen en lijken het slechts twee ramen of zelfs een open doorgang. Die plek noem ik ‘The Perfect Spot’. Dit is ook het effect wat ik graag wilde bereiken.’

Het idee is vijf jaar geleden ontstaan met de wens om ergens doorheen te kunnen kijken ‘Naar mijn idee zou dat met spiegels moeten kunnen’. Ik kocht destijds acht spiegeltjes van 15 bij 15 centimeter, maar deed er vooralsnog niets mee. Pas vorig jaar, geïnspireerd door een wandeling van Folly Art 2021, heb ik thuis een proefopstelling gemaakt. Al liggend op mijn buik in de tuin heb ik dit in een grindbed getest om te kijken of mijn idee klopte. Het bedachte principe van de spiegels bleek te werken. De opstelling op het terrein heeft aan de onderkant een open ruimte, dat geeft een ruimtelijk en boeiend effect. Soms zie je bij mensen in het bouwwerk dat ze hun benen kwijt zijn of staan ze niet meer op de juiste plek. Heel apart. Bijzonder is ook het ‘Droste-effect’. Een effect, dat wanneer je kijkt vanuit een bepaalde hoek dat oneindig wordt herhaald in de spiegels. De Folly kent 8 grote spiegels, waardoor je jezelf in ieder geval 6 keer kunt terugzien. ‘Het is in wezen een wis- en natuurkundig principe’ geeft Erik aan.

Erik van den Berg is van huis uit handig. Als creatief ondernemer met aandacht voor design – en tegenwoordig als mede-eigenaar van VakantiehuizenOnderhoud – werd de Folly gemaakt. Hij kreeg hierbij ook hulp van anderen. Buurman Marinus Pranger hielp als creatieveling mee om de presentatie van de Folly vorm te geven, Jan Peter Santing van schildersbedrijf Sikkens in Norg hielp mee om de spiegels op tijd en op maat geleverd te krijgen en zijn kluscollega Jos Kerstholt werkte drie dagen mee om de Folly ter plekke te bouwen. ‘Zonder sponsoren was het nooit gelukt,’ laat Erik van den Berg weten. ‘Het is nogal een investering, 15 sponsoren hebben ervoor gezorgd dat het project kon worden uitgevoerd.’

Erik van den Berg: ‘Hij is op de millimeter nauwkeurig getekend en berekend vanachter het bureau, en zo is hij ook gemaakt’. Wonderwall is een Folly waarbij je niet zomaar bent uitgekeken.’ Folly Art is tot en met 28 maand augustus in Norg te zien. Startpunt is Kunsterf Norg aan de Brinkstraat. Maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur, is daar een routeboekje te koop en zijn alle Folly’s als maquette tentoongesteld.