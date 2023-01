Folly Art Norg maakt zich op voor eerste lustrum

NORG – Stichting Amonet uit Norg organiseert in de maand augustus voor de 5e keer Folly Art Norg, het eerste Lustrum! In 2022 stonden 16 vreemde bouwsels in en rond het dorp Norg, 10.000 bezoekers liepen de bouwwerken route van 7 kilometer en waren enthousiast over wat ze allemaal gezien hadden. De organisatie ontving vele positieve reacties van mensen die beloofden het jaar erop ook een inzending in te sturen. Daarom nu de vraag aan iedereen, stuur je folly ontwerp in en maak kans om mee te doen aan Folly Art Norg 2023.

Voor wie het nog niet wist: Wat is eigenlijk een folly? Een apart, eigenaardig bouwwerk zonder functie. Je kunt er eigenlijk niks mee, nutteloos. Toch heeft de maker heeft altijd een bedoeling met het “dwaasbouwsel”. Folly’s vertellen een verhaal, als toeschouwer mag je zelf je mening daarover hebben. In Nederland staan honderden van deze folly’s op allerlei plaatsen. Je ziet ze vaak niet, maar als je er op gaat letten kom je ze steeds vaker tegen. In Norg zijn het echter tijdelijke folly’s, die een maand blijven staan en vaak zit er ook een kunstig tintje aan, vandaar de “Art”.

Meedoen is één ding, maar je kunt ook nog de juryprijs winnen van 5.000 euro. De organisatie zoekt daarom de ontwerpers van de nieuwe folly’s. De afgelopen jaren deden al veel folly liefhebbers mee. Kunstenaars, architecten, bouwers, vormgevers, decorbouwers, maar ook iedereen die een goed idee heeft. Daarom kijk op de website, daar staan alle ins en outs, www.follyartnorg.nl. Inzending van een ontwerp kan tot 1 maart 2023. Folly Art 2023 wordt gehouden van 30 juli tot en met 27 augustus.