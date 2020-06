Folly Art organisatoren teleurgesteld

NORG – Folly Art Norg zou dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar worden georganiseerd. Zou. Want het gaat niet door. De gemeente beschouwd Folly Art als een evenement en schaart het daarmee onder dezelfde noemer als bijvoorbeeld de Rodermarkt, wielerconcoursen en de Feestweek in Norg. Ina Reijnders, die samen met haar man Rob, initiatiefnemer is van Folly Art kan er met haar verstand niet bij. Teleurgesteld is de term die hier volgens hen bij past.

Een Folly is een nutteloos bouwwerk dat uitnodigt tot verbeelding en past in het landschap. ‘Folly Art vindt helemaal in de buitenlucht plaats. Om de paar honderd meter wandelen is er een object dat bij de route hoort. Dat kan allemaal volgens elke richtlijn en zeker de 1,5 meter afstand bewaren. Ik heb veel overleg gehad met de gemeente, alles aangedragen om ons aan de regels te houden. Van kaartverkoop en looproutes tot het aanpassen vertrektijden voor deelnemers. En daarbij, Folly Art duurt in totaal 1 volle maand. Ruimte genoeg dus voor deelnemers om de route op een gepast tijdstip te lopen. Voor elk probleem hadden wij een oplossing. En steeds weer kreeg ik te horen dat het niet door kan gaan omdat wij beschouwd worden als een evenement. Terwijl Folly Art een geheel andere activiteit is dan andere grootschalige evenementen,’ zegt Ina Reijnders.

De Worteldagen gingen in het voorjaar tijdens de Pinksterdagen ook niet door. Hier is begrip voor. ‘We hadden dit jaar ons 15-jarig jubileum van de Worteldagen. Jammer dat corona roet in het eten gooide. We hebben het zelf afgeblazen omdat dit met 50 studenten, vrijwilligers en locatiehouders niet goed viel te organiseren. Dat snapt iedereen dat dat niet door kon gaan. Maar Folly Art is beslist een ander verhaal. Ik vind dat we te veel naar de Randstad kijken en dat activiteiten als bijvoorbeeld de onze niet individueel worden beoordeeld door het crisisteam in Noordenveld. Ik zou zo graag eens met dit crisisteam in onze gemeente willen spreken. Fysiek of per mail, maakt me niet uit. Ik zou wel eens willen weten waarom wij geen Folley Art mogen organiseren en daarnaast veel andere activiteiten wel weer van start zijn gegaan. Het lijkt wel dat diegene die het hardst roept eerder zijn gelijk krijgt dan iemand die rustig zijn beurt afwacht,’ laat Ina Reijnders weten.

De organisatoren vinden het niet mogen organiseren van Folly Art een gemiste kans van de gemeente. Ina Reijnders: ‘Veel meer mensen gaan de komende weken op vakantie in Drenthe. Zij worden daartoe ook aangemoedigd door de overheid om vakantie in eigen land te houden. Folley Art laat veel moois zien dat de natuur in Noordenveld te bieden heeft. Ik hou van de landschappen, de Drentse essen, de brinken, het open veld, de vennetjes en de bossen rondom Norg. We laten de kans voorbijgaan om toeristen ook via deze kunstroute kennis te laten maken met onze mooie omgeving.’

Steun is er ook. Al eerder verscheen er een verhaal in de plaatselijk courant over het niet doorgaan van Folly Art. Dit leverde veel steunbetuigingen op van onder andere de Zakenkring Norg, de belangenvereniging en veel persoonlijke reacties. ‘Kijk, dat doet ons goed. Ik vind het ontroerend dat zoveel Norgers ons op deze manier een opsteker hebben gegeven. We zijn daar heel blij mee.’