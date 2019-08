Folly’s in Norg tot 1 september te bewonderen

NORG – Afgelopen zondag is de Folly Art Norg van start gegaan. Tot 1 september zijn de folly’s te zien in Norg en omgeving. Het is de tweede editie van het evenement, na een geslaagde editie vorig jaar. “Een folly is eigenlijk een nutteloos bouwwerk die je kan verleiden tot een speciaal verhaal”, vertelt initiatiefnemer Ina Reynders. “Een ander ziet het juist als een kunstwerk en weer een ander laat zijn fantasie de loop, wat een prikkeling kan geven tot kwaliteit.” De folly’s zijn gemaakt door verschillende bouwers, die gedurende een maand te zien zijn tijdens een wandelroute van 6 kilometer over de Norger Es, bos en langs water. “De folly’s zijn een mix van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, zonder functie”, gaat Reynders verder. “Ze hoeven er alleen maar te zijn om bewonderd te worden, mooi te zijn, grappig, bijzonder of ontroerend.” Men die de ‘folly-route’ wil wandelen, kan alle dagen tussen 10.00 en 17.00 uur bij Kunstwerf Norg terecht voor een routeboekje van €10,- met foto’s en inhoudelijke informatie over de bouwobjecten.