Fondsenwerving in de belangstelling

RODEN – Met een opkomst van 40 vrijwilligers, betrokken bij diverse verenigingen, stichtingen of organisaties werd de informatieavond over het thema Fondsenwerving op 12 november in het Inwonersplein in Roden goed bezocht. Welzijn in Noordenveld en de Noordenveldse Uitdaging organiseerden de avond en vonden Arienne Groenewoud van Raakhelder bereid om belangeloos haar kennis en ervaring over dit onderwerp te delen. Allerlei ideeën en stil gekoesterde wensen passeerden de revue. Van een cultureel-educatief project op een basisschool, het opknappen van een sanitair gebouw van een zwembad, huiskamerconcerten voor vluchtelingen, elektrisch aangedreven boevenbussen tot geld achter de hand voor slechtere tijden. In Nederland zijn ongeveer 7000 fondsen met een gezamenlijk vermogen 40 miljard euro, waarvan ongeveer 1,6 euro per jaar uitgekeerd wordt. Arienne gaf informatie en tips over de manier waarop je mogelijke fondsen aan kunt schrijven en vertelde over onderwerpen als sponsoring, fundraising, donaties en crowdfunding. Naar de reacties van de deelnemers te oordelen een boeiende en leerzame avond.