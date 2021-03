Fors meer besmettingen onder jongeren, RIVM ziet situatie verslechteren

REGIO – Het RIVM zag afgelopen week alle cijfers stijgen: niet alleen het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames, maar ook het percentage positieve testen. Weliswaar gingen de besmettingscijfers fors omhoog, maar dat leek voor een deel te verklaren door het feit dat steeds meer mensen zich lieten testen. Het percentage positief geteste mensen liep de afgelopen week op van 7,7 procent naar 8,1 procent.

Ook dit keer waren het de jongste leeftijdsgroepen waar de grootste toename te zien is, met name tussen 0 en 12 en 13 en 17 jaar. Maar ook in oudere groepen lopen de cijfers op.

Niet geheel verrassend, gezien de oplopende getallen van de afgelopen weken, nam ook het reproductiegetal toe naar 1,11 op 8 maart. Dat houdt in dat doen 100 besmette mensen, 111 anderen infecteerden. Een R van boven de 100 betekent dat de epidemie in kracht toeneemt. Een week eerder was het R-getal nog 1,06.

In totaal kregen 46.000 mensen een positieve uitslag. 1441 mensen moesten naar het ziekenhuis, 114 meer dan een week eerder. 313 mensen moesten naar de intensive care; dat waren er 39 meer dan de week ervoor.

Oorzaak van de oplopende cijfers heeft waarschijnlijk te maken met de dominantie van de Britse-variant.