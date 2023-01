Fotoclub Noordenveld in RASdorpen

RODERESCH – In het weekend van 29 en 30 april vindt er in het dorpshuis RAShyus een bijzondere foto expositie plaats. Bijzondere locaties, mensen, gebeurtenissen en andere opmerkelijke zaken zullen vanaf deze week in de dorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen op de gevoelige plaat worden gelegd.

Fotograaf Piet Bakker is voorzitter van de fotoclub. ‘We komen, soms gevraagd, soms ongevraagd in de dorpen langs om foto’s te maken. Ons is gevraagd om in de gymzaal in het dorp Roderesch op enkele wandpanelen de sfeer van de dorpen vast te leggen. Dat doen we op verzoek van Kunstmomenten Noordenveld. Die heeft in dat weekend een kunstroute door de RASdorpen waar wij als fotoclub Noordenveld bij worden betrokken. Dat vinden wij een hele mooie opdracht, die we met onze leden dan ook graag willen uitvoeren,’ laat hij weten.

Piet Bakker maakt nu iets meer dan 10 jaar foto’s en is medeorganisator van de Fotoclub Noordenveld. ‘Een mix van beginners, betere amateurs en professionals. Op dit moment een club die er regelmatig met de leden op uit trekt. Het mooie van de fotoclub is dat we onze foto’s bespreken met elkaar. We praten over de gemaakte foto’s en geven elkaar tips. Leden geven opbouwende kritiek. Ook de foto’s die we in de RASdorpen gaan maken gaan we met elkaar doornemen. Wat we willen laten zien is een goed en realistisch beeld van de dorpen, de mensen die er wonen en werken, bijzondere locaties en wat er nog meer op ons p[ad komt. We hebben al gesproken verschillende mensen die bekend zijn in het dorp zoals de voorzitter van her RAShuys, de buurtwerker van WiN en hebben er rondgekeken. Onze indruk is dat dit een geweldige omgeving is voor een mooi project dat we graag op 29 en 30 april willen laten zien aan de inwoners.’